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Славянский НПЗ в России горит вторые сутки после украинского удара (фото)

22:54 29.06.2026 Пн
2 мин
Площадь пожара составляет около 20 тысяч квадратных метров
aimg Валерий Ульяненко
Славянский НПЗ в России горит вторые сутки после украинского удара (фото) Фото: российское МЧС (скриншот видео)
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Славянский НПЗ, расположенный в городе Славянск-на-Кубани, пылает вторые сутки после удара украинских воинов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.

На спутниковом снимке виден дым, растянувшийся на десятки километров и накрывший весь город.

"Жители города сообщают о перебоях с электро- и водоснабжением, а также об ажиотажном спросе на продукты в магазинах. Площадь пожара составляет около 20 тысяч квадратных метров", - говорится в статье.

Согласно сообщению местных властей, в результате удара по НПЗ один человек погиб, еще шестеро получили ранения.

Славянский НПЗ в России горит вторые сутки после украинского удара (фото)Фото: пожар на Славянском НПЗ (t.me/svoboda_radio)

Напомним, в ночь на 28 июня дроны ударили по НПЗ в городе Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае РФ. По словам очевидцев, в районе Славянского НПЗ раздалась серия мощных взрывов, после чего на объекте вспыхнул масштабный пожар.

Известно о возгорании по меньшей мере нескольких емкостей с нефтепродуктами.

Позже украинский президент Владимир Зеленский подтвердил попадание в этот НПЗ. Он отметил, что украинские воины "очень метко начали День Конституции Украины".

В СБУ подчеркнули, что удар по Славянскому НПЗ произошел в рамках поставленных главой государства задач в рамках 40-дневной операции влияния на Россию.

По информации СБУ, после удара на заводе возник пожар в районе резервуарного парка с нефтью, товарного парка с нефтепродуктами и установки первичной переработки нефти.

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