Палає Слов'янський НПЗ

Слов'янський НПЗ повідомив про ураження підприємства внаслідок нової атаки дронів. Так, значні пошкодження отримали:

установка атмосферної дистиляції нафти,

трубопровід темних нафтопродуктів та бензинової фракції,

резервуари для зберігання нафти та пов'язані з ними трубопроводи.

Також повідомляється про руйнування парків зберігання темних нафтопродуктів.

"На пошкоджених об'єктах сталися серйозні загоряння. Крім того, пошкодження резервуарів зберігання нафти призвели до її розливу", - йдеться у дописі.

Не перший удар по НПЗ

За даними компанії, виробничу діяльність на заводі було зупинено ще після атаки дронів у вересні 2026 року.

Весь цей час на об'єкті велися відновлювальні роботи, необхідні для безпечного перезапуску виробництва. Нова атака ускладнила ситуацію, пишуть нафтовики.

Нагадаємо, у ніч на 28 червня дрона вдарили по НПЗ у місті Слов'янськ-на-Кубані в Краснодарському краї РФ. За словами очевидців, у районі Слов'янського НПЗ пролунала серія потужних вибухів, після чого на об'єкті спалахнула масштабна пожежа.

Відомо про загоряння щонайменше кількох ємностей із нафтопродуктами.

Також стало відомо, що Слов'янський НПЗ палає другу добу після удару українських воїнів.