Пылает Славянский НПЗ

Славянский НПЗ сообщил о поражении предприятия в результате новой атаки дронов. Так, значительные повреждения получили:

установка атмосферной дистилляции нефти,

трубопровод темных нефтепродуктов и бензиновой фракции,

резервуары для хранения и связанные с ними трубопроводы.

Также сообщается о разрушении парков хранения темных нефтепродуктов.

"На поврежденных объектах произошли серьезные возгорания. Кроме того, повреждения резервуаров хранения нефти привели к ее разливу", - говорится в сообщении.

Не первый удар по НПЗ

По данным компании, производственная деятельность на заводе была остановлена еще после атаки дронов в сентябре 2026 года.

Всё это время на объекте велись восстановительные работы, необходимые для безопасного перезапуска производства. Новая атака усложнила ситуацию, пишут нефтяники.

Напомним, в ночь на 28 июня дроны ударили по НПЗ в городе Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае РФ. По словам очевидцев, в районе Славянского НПЗ раздалась серия мощных взрывов, после чего на объекте вспыхнул масштабный пожар.

Известно о возгорании не менее нескольких емкостей с нефтепродуктами.

Также стало известно, что Славянский НПЗ горит вторые сутки после удара украинских воинов.