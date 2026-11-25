СБУ разом з іншими складовими Сил оборони уразила "Куйбишевський" та "Сизранський" НПЗ, розташовані в Самарській області РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України та компанії Fire Point .

На "Куйбишевському" НПЗ після ураження зафіксовано займання на кількох ділянках підприємства. Уражено установки первинної переробки нафти АВТ-4 та АВТ-5, установку риформінгу і 2 резервуари.

Це одне з найбільших нафтопереробних підприємств Самарської групи, що входить до структури "Роснефти". Потужність переробки становить майже 7 млн тонн нафти на рік.

На території "Сизранського" НПЗ після влучань виникла масштабна пожежа. За попередньою інформацією, уражено установки: первинної переробки АВТ-6; очистки сірки; каталітичного риформінгу; гідроочистки; ізомеризації, а також 2 резервуари.

Проєктна потужність цього НПЗ становить приблизно 8,5-8,9 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне пальне та авіаційний гас і активно постачає паливо російським військам.

Обидва підприємства мають стратегічне значення для забезпечення російської армії пальним.