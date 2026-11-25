Українські дрони уразили два НПЗ у Самарській області
СБУ разом з іншими складовими Сил оборони уразила "Куйбишевський" та "Сизранський" НПЗ, розташовані в Самарській області РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України та компанії Fire Point.
На "Куйбишевському" НПЗ після ураження зафіксовано займання на кількох ділянках підприємства. Уражено установки первинної переробки нафти АВТ-4 та АВТ-5, установку риформінгу і 2 резервуари.
Це одне з найбільших нафтопереробних підприємств Самарської групи, що входить до структури "Роснефти". Потужність переробки становить майже 7 млн тонн нафти на рік.
На території "Сизранського" НПЗ після влучань виникла масштабна пожежа. За попередньою інформацією, уражено установки: первинної переробки АВТ-6; очистки сірки; каталітичного риформінгу; гідроочистки; ізомеризації, а також 2 резервуари.
Проєктна потужність цього НПЗ становить приблизно 8,5-8,9 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне пальне та авіаційний гас і активно постачає паливо російським військам.
Обидва підприємства мають стратегічне значення для забезпечення російської армії пальним.
Нагадаємо, минулої ночі Сили оборони України здійснили нову масштабну повітряну атаку на різні регіони Росії. ЗСУ атакували РФ сотнями дронів.