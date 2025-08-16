Слов’янськ під обстрілом: ворог атакував місто дронами "Італмас"

Обстріли України 16 серпня

Нагадаємо, що сьогодні російський дрон атакував співробітників ДСНС під час гасіння пожежі на Запоріжжі.

Як повідомляють у службі, удар стався саме в той момент, коли вони ліквідовували пожежу на території складського приміщення.

Водночас в ніч на 16 серпня, російські війська атакували територію Дніпропетровської області ударними безпілотниками. В результаті обстрілу по району виникло кілька пожеж.

Окрім цього протягом ночі Росія атакувала Україну ракетою "Іскандер" та понад 80 дронами "Шахед". На ранок українські військові розповіли, скільки збила і подавила безпілотників ППО.