Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні

Слов’янськ під обстрілом: ворог атакував місто дронами "Італмас"

Фото: росіяни атакували Слов'янськ (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Увечері 16 серпня Слов’янськ зазнав двох ворожих обстрілів із застосуванням дронів "Італмас".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву начальника Слов'янської міської військової адміністрації Вадима Ляха.

Перший удар окупанти завдали близько 18:15. Він прийшовся на залізничний мікрорайон, де було поранено жінку та пошкоджено будинки приватного сектору.

Другий пролунав о 19:30 у мікрорайоні Лимани. Цей удар також зачепив житлові будинки.

Фото: росіяни вдарили по Слов'янську (facebook.com/Vadymlyakh)

За даними начальника МВА, в обох випадках російські військові використовували безпілотники "Італмас".

Місто продовжує тримати оборону та закликає мешканців до обережності.

"Бережіть себе. Тримаємося. Ми разом!", - наголосив Лях.

Обстріли України 16 серпня

Нагадаємо, що сьогодні російський дрон атакував співробітників ДСНС під час гасіння пожежі на Запоріжжі.

Як повідомляють у службі, удар стався саме в той момент, коли вони ліквідовували пожежу на території складського приміщення.

Водночас в ніч на 16 серпня, російські війська атакували територію Дніпропетровської області ударними безпілотниками. В результаті обстрілу по району виникло кілька пожеж.

Окрім цього протягом ночі Росія атакувала Україну ракетою "Іскандер" та понад 80 дронами "Шахед". На ранок українські військові розповіли, скільки збила і подавила безпілотників ППО.

Війна Росії проти України