Славянск под обстрелом: враг атаковал город дронами "Италмас"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Славянской городской военной администрации Вадима Ляха.

Второй прозвучал в 19:30 в микрорайоне Лиманы. Этот удар также задел жилые дома.

Первый удар оккупанты нанесли около 18:15. Он пришелся на железнодорожный микрорайон, где была ранена женщина и повреждены дома частного сектора.

Обстрелы Украины 16 августа

Напомним, что сегодня российский дрон атаковал сотрудников ГСЧС во время тушения пожара в Запорожье.

Как сообщают в службе, удар произошел именно в тот момент, когда они ликвидировали пожар на территории складского помещения.

В то же время в ночь на 16 августа, российские войска атаковали территорию Днепропетровской области ударными беспилотниками. В результате обстрела по району возникло несколько пожаров.

Кроме этого в течение ночи Россия атаковала Украину ракетой "Искандер" и более 80 дронами "Шахед". На утро украинские военные рассказали, сколько сбила и подавила беспилотников ПВО.