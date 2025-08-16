Славянск под обстрелом: враг атаковал город дронами "Италмас"
Вечером 16 августа Славянск подвергся двум вражеским обстрелам с применением дронов "Италмас".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Славянской городской военной администрации Вадима Ляха.
Первый удар оккупанты нанесли около 18:15. Он пришелся на железнодорожный микрорайон, где была ранена женщина и повреждены дома частного сектора.
Второй прозвучал в 19:30 в микрорайоне Лиманы. Этот удар также задел жилые дома.
Фото: россияне нанесли удар по Славянску (facebook.com/Vadymlyakh)
По данным начальника МВА, в обоих случаях российские военные использовали беспилотники "Италмас".
Город продолжает держать оборону и призывает жителей к осторожности.
"Берегите себя. Держимся. Мы вместе!", - подчеркнул Лях.
Обстрелы Украины 16 августа
Напомним, что сегодня российский дрон атаковал сотрудников ГСЧС во время тушения пожара в Запорожье.
Как сообщают в службе, удар произошел именно в тот момент, когда они ликвидировали пожар на территории складского помещения.
В то же время в ночь на 16 августа, российские войска атаковали территорию Днепропетровской области ударными беспилотниками. В результате обстрела по району возникло несколько пожаров.
Кроме этого в течение ночи Россия атаковала Украину ракетой "Искандер" и более 80 дронами "Шахед". На утро украинские военные рассказали, сколько сбила и подавила беспилотников ПВО.