ua en ru
Сб, 16 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Славянск под обстрелом: враг атаковал город дронами "Италмас"

Славянск, Суббота 16 августа 2025 21:50
UA EN RU
Славянск под обстрелом: враг атаковал город дронами "Италмас" Фото: россияне атаковали Славянск (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Вечером 16 августа Славянск подвергся двум вражеским обстрелам с применением дронов "Италмас".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Славянской городской военной администрации Вадима Ляха.

Первый удар оккупанты нанесли около 18:15. Он пришелся на железнодорожный микрорайон, где была ранена женщина и повреждены дома частного сектора.

Второй прозвучал в 19:30 в микрорайоне Лиманы. Этот удар также задел жилые дома.

На зображенні може бути: вогонь

Фото: россияне нанесли удар по Славянску (facebook.com/Vadymlyakh)

По данным начальника МВА, в обоих случаях российские военные использовали беспилотники "Италмас".

Город продолжает держать оборону и призывает жителей к осторожности.

"Берегите себя. Держимся. Мы вместе!", - подчеркнул Лях.

Обстрелы Украины 16 августа

Напомним, что сегодня российский дрон атаковал сотрудников ГСЧС во время тушения пожара в Запорожье.

Как сообщают в службе, удар произошел именно в тот момент, когда они ликвидировали пожар на территории складского помещения.

В то же время в ночь на 16 августа, российские войска атаковали территорию Днепропетровской области ударными беспилотниками. В результате обстрела по району возникло несколько пожаров.

Кроме этого в течение ночи Россия атаковала Украину ракетой "Искандер" и более 80 дронами "Шахед". На утро украинские военные рассказали, сколько сбила и подавила беспилотников ПВО.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
Новости
"Приближает к нужным решениям": Путин сделал циничное заявление о встрече с Трампом
"Приближает к нужным решениям": Путин сделал циничное заявление о встрече с Трампом
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия