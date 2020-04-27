Слончаку сообщили о подозрении

Сотрудники правоохранительных органов Киева сообщили о подозрении бывшему заместителю главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Владимиру Слончаку по факту нападения на патрульного. Об этом сообщает столичная полиция в Facebook.

По согласованию с Киевской местной прокуратурой №9 Слончаку сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, 26 апреля Слончака задержали после нападения на полицейского. Сообщалось, что патрульная полиция остановили автомобиль из-за то, что водитель забыл включить фары. В транспортном средстве находились уже бывший заместитель главы КГГА и заместитель главы постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Людмила Костенко. После этого Слончак якобы набросился на полицейского, его задержали и доставили в изолятор временного содержания.

Утром 27 апреля глава КГГА Виталий Кличко отреагировал на инцидент и уволил Слончака. При этом столичный глава заявил, что бывший чиновник должен ответить за свои действия.

Позже глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что Слончаку грозит до пяти лет лишения свободы.