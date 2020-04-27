Опубликовано видео нападения Слончака на полицейского

Учора, близько 22:30, у Києві, на вулиці Василя Липківського екіпаж патрульних помітив автомобіль Mercedes, що рухався без увімкненого світла фар, чим порушував ПДР. На вимогу патрульних, кермувальниця зупинилася та пред'явила документи у додатку "Дія". Під час спілкування з жінкою інспектори помітили у неї явні ознаки алкогольного сп'яніння. У салоні Mercedes також перебував пасажир, який з самого початку був налаштований агресивно, намагався вчинити сварку та залякати інспекторів своєю посадою. Патрульні ж не зважали на провокації чоловіка, але згодом він перейшов і до більш рішучих дій: наніс одному з патрульних удар в обличчя рукою та головою. Поліцейські затримали нападника, а на місце події викликали слідчо-оперативну групу. Патрульного шпиталізували з діагнозом: забій м'яких тканин обличчя та струс мозку. Водійка від проходження огляду на стан сп’яніння відмовилася. Патрульні склали на неї протокол за ст.130 КУпАП (Керування у стані сп'яніння) та винесли постанову за ст. 122 (Рух авто без ввімкнених фар у темну пору доби) КУпАП. Автомобіль евакуювали на штрафмайданчик. Наразі чоловіка, який вдарив поліцейського, затримали в порядку ст. 208 КПК. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Патрульна поліція Києва