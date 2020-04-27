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Опубликовано видео нападения Слончака на полицейского

Новости » Происшествия     27.04.2020 - 12:44
Опубликовано видео нападения Слончака на полицейского
Фото: Владимир Слончак (УНИАН)

Слончака задержали за нападение на полицейского

В сети появилось видео нападения Владимира Слончака на патрульного полицейского в Киеве. Видео опубликовано в Facebook Патрульной полиции Украины.

В полиции отметили, что остановили автомобиль, в котором находился заместитель главы КГГА Слончак, поскольку машина ехала с выключенными фарами. В ходе общения с женщиной-водителем у нее заметили явные признаки алкогольного опьянения. При этом Слончак в ходе общения с инспекторами пытался их запугать.

На видео зафиксировано общение полицейских с чиновником, а также потасовка.

Учора, близько 22:30, у Києві, на вулиці Василя Липківського екіпаж патрульних помітив автомобіль Mercedes, що рухався без увімкненого світла фар, чим порушував ПДР. На вимогу патрульних, кермувальниця зупинилася та пред'явила документи у додатку "Дія". Під час спілкування з жінкою інспектори помітили у неї явні ознаки алкогольного сп'яніння. У салоні Mercedes також перебував пасажир, який з самого початку був налаштований агресивно, намагався вчинити сварку та залякати інспекторів своєю посадою. Патрульні ж не зважали на провокації чоловіка, але згодом він перейшов і до більш рішучих дій: наніс одному з патрульних удар в обличчя рукою та головою. Поліцейські затримали нападника, а на місце події викликали слідчо-оперативну групу. Патрульного шпиталізували з діагнозом: забій м'яких тканин обличчя та струс мозку. Водійка від проходження огляду на стан сп’яніння відмовилася. Патрульні склали на неї протокол за ст.130 КУпАП (Керування у стані сп'яніння) та винесли постанову за ст. 122 (Рух авто без ввімкнених фар у темну пору доби) КУпАП. Автомобіль евакуювали на штрафмайданчик. Наразі чоловіка, який вдарив поліцейського, затримали в порядку ст. 208 КПК. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Патрульна поліція Києва

Опубліковано Патрульна поліція України Понеділок, 27 квітня 2020 р.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко уже отреагировал на инцидент со своим заместителем и уволил его.

"Я не позволю дискредитировать городскую власть - в первую очередь тем, кто ее представляет", - заявил он.

Как сообщил сегодня глава Национальной полиции Игорь Клименко, Слончаку грозит до пяти лет лишения свободы.

"Каждый, кто не выполняет законных требований полицейских, независимо от статуса и должности, будет отвечать перед законом. Угроза или насилие относительно работников правоохранительного органа во время выполнения служебных обязанностей, вмешательство в их работу и невыполнение законных требований полицейских - это уголовно наказуемые деяния", - отметил он.

В Киеве задержали заместителя главы КГГА за нападение на полицейского
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