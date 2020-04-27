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Кличко уволил Слончака

Новости » Политика     27.04.2020 - 12:15
Кличко уволил Слончака
Фото: Владимир Слончак (УНИАН)

Кличко уволил своего зама

Мэр Киева Виталий Кличко уволил заместителя главы КГГА Владимира Слончака, против которого открыли дело за избиение полицейского. Об этом он заявил на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Кличко уволил Слончака за вчерашний инцидент с полицейским.

"Хочу сообщить, что я уволил заместителя главы КГГА Владимира Слончака. Думаю, вы видели в новостях, что произошло вчера поздно вечером.
Я не позволю дискредитировать городскую власть - в первую очередь тем, кто представляет", - заявил он.

Он заявил, что чиновник должен отвечать за свои действия.

Напомним Слончаку грозит 5 лет тюрьмы за нападение на полицейского.

Как известно, Нацполициею в отношении уже экс-заместителя главы КГГА начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

РБК-Украина писало, что вчера задержали Слончака после нападения на полицейского. Ситуация была такая: патрульные остановили автомобиль за то, что водитель забыл включить фары. В этом транспорте были заместитель главы КГГА и заместитель главы постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Людмила Костенко. После этого Слончак якобы набросился на полицейского, его задержали и доставили в изолятор временного содержания.

Задержание Слончака: замглавы КГГА грозит 5 лет тюрьмы Полиция Киева открыла дело против зама Кличко
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