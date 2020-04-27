ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Задержание Слончака: замглавы КГГА грозит 5 лет тюрьмы

Новости » Происшествия     27.04.2020 - 11:48
Задержание Слончака: замглавы КГГА грозит 5 лет тюрьмы
Фото: Игорь Клименко (РБК-Украина)

Слончака доставили в изолятор временного содержания

Глава Национальной полиции Игорь Клименко прокомментировал задержание заместителя главы Киевской городской государственной администрации Владимира Слончака. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Клименко отметил, что статус и должность не поможет нарушителям закона избежать ответственности.

"Каждый, кто не выполняет законных требований полицейских, независимо от статуса и должности, будет отвечать перед законом. Угроза или насилие относительно работников правоохранительного органа во время выполнения служебных обязанностей, вмешательство в их работу и невыполнение законных требований полицейских - это уголовно наказуемые деяния! При этом все равны перед законом! Спасибо полицейским за службу", - заявил глава Нацполиции.

Он также сообщил, что после задержания Слончака доставили в изолятор временного содержания. Клименко добавил, что санкция статьи, по которой против чиновника КГГА открыли уголовное дело, предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.

Относительно еще одного участника события, депутата Киевского городского совета Людмилы Костенко, полицейские составили админпротокол об управлении транспортным средством в состоянии опьянения.

Напомним, сегодня ночью полиция остановила Mercedes, который двигался без включенных фар. За рулем автомобиля находилась Людмила Костенко, на месте пассажира находился заместитель главы КГГА Владимир Слончак. Во время общения с полицией последний начал вести себя агрессивно и ударил сотрудника полиции. Слончака задержали, депутата отпустили, машину отправили на штрафплощадку.

Глава КГГА Виталий Кличко уже прокомментировал задержание Слончака. По его словам, он "уже принял решение" в отношении своего заместителя, вероятно, имея в виду увольнение чиновника.

Полиция Киева открыла дело против зама Кличко В Киеве задержали заместителя главы КГГА за нападение на полицейского
Новости Украины КГГАКиевполицияЗадержание
News
On Top