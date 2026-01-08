ua en ru
Скользкие трассы и пробки: где ограничили движение и что происходит на дорогах в Украине

Четверг 08 января 2026 14:05
UA EN RU
Скользкие трассы и пробки: где ограничили движение и что происходит на дорогах в Украине Фото: В Украине затруднено движение транспорта из-за непогоды (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Зимняя непогода накрыла сразу несколько регионов Украины. Снегопад, гололед и сильный ветер существенно усложнили движение транспорта, особенно на междугородних трассах и горных участках. В некоторых местах ввели временные ограничения движения.

Об этом рассказывает РБК-Украина.

Ограничения на трассе Киев-Чоп в Ровенской области

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС) сообщили, что подразделения службы работают в круглосуточном режиме. Из-за непогоды спасатели уже помогают гражданам в разных регионах. В частности, в Ровенской области на трассе Киев-Чоп они освобождали автомобили, которые застряли в снежных заносах.

Из-за осложнения погодных условий временно ограничили движение грузовых транспортных средств на автодороге М-06 Киев-Чоп вблизи села Турковичи, на подъеме "Турковецкая гора" в направлении Ровно. Руководитель Ровненской ОВА Александр Коваль отмечает, что на нескольких отрезках дороги образовались пробки. Он призывает водителей временно отказаться от поездок из Ровно в сторону Дубно.

По данным первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого, сейчас по этому участку могут двигаться только легковые автомобили, маршрутный транспорт и оперативная техника. На месте работает снегоуборочная техника, которая обрабатывает сложные участки дороги.

Ограничения движения в Ивано-Франковской области

Сложная ситуация сохраняется и в Карпатах. "Укртрансбезопасность" сообщила о запрете движения грузового транспорта на участке автодороги Р-21 Долина - Хуст на Вышковском перевале между селами Мысловка и Вышков Калушского района Ивано-Франковской области.

Скользкие трассы и пробки: где ограничили движение и что происходит на дорогах в Украине
В Ивано-Франковской области ограничили движение на Вышковском перевале возле села Вышков (скриншот: Google Maps)

Причиной стали гололедица, сильный снегопад и ветер, который вызывает образование снежных заносов на проезжей части. О возобновлении движения обещают сообщить дополнительно. В случае ДТП с участием грузового или пассажирского транспорта просят информировать дежурного "Укртрансбезопасности".

В Службе восстановления и развития инфраструктуры в Ивано-Франковской области уточнили, что ограничение для грузовиков на Вышковском перевале действует с 08:00 8 января. В то же время дорожники продолжают расчистку трассы.

По состоянию на утро к работам привлекли 69 работников и 55 единиц спецтехники. Работы продолжаются непрерывно, чтобы как можно быстрее обеспечить проезд транспорта.

Ситуация во Львове и Львовской области

В патрульной полиции Львовской области сообщают, что непогода в городе продолжается, а дорожные службы и патрульные всю ночь работали вместе с коммунальщиками, ликвидируя последствия снегопада и гололеда. Работы продолжаются и в дальнейшем, поскольку погодные условия остаются сложными. Полиция работает в усиленном режиме и реагирует на обращения граждан.

На фоне непогоды во Львове уже фиксируют аварийные ситуации. По информации Telegram-канала "Львовыч", на перекрестке улицы Князя Романа и площади Галицкой автомобиль вылетел на тротуар и врезался в здание. Предварительно, водителю стало плохо, он потерял сознание - ему оказывают первую помощь. Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения.

Также водители сообщают о крайне скользких подъемах в городе. В частности, сложная ситуация возле Высокого замка, где под снегом образовался слой льда, а часть автомобилей вынуждена разворачиваться.

Что происходит в Тернопольской области

В Тернопольской области из-за метели и осложнения погодных условий все службы работают в усиленном режиме, отмечают в Тернопольской областной военной администрации (ОВА). По состоянию на утро на автодорогах государственного значения задействовали 70 комбинированных дорожных машин, 39 погрузчиков, 13 автогрейдеров и 356 работников.

В области прогнозируют порывы северо-западного ветра 15-20 м/с, снег и местами метели. Объявлен желтый уровень опасности. Жителей призывают воздержаться от дальних поездок, соблюдать безопасную скорость и дистанцию, а при ухудшении погоды - по возможности оставаться дома.

Ситуация в Черновицкой области

Сложная ситуация и на Буковине. По данным Черновицкой ОВА из-за интенсивного снегопада дорожные службы работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить проезд по автодорогам государственного значения. Циклон вошел на территорию области около 4 часов утра, после чего осадки резко усилились.

Сейчас на дорогах работают 53 единицы спецтехники и 72 работника, в первую очередь обеспечивают проезд основными логистическими маршрутами. С 8 января на базе Агентства восстановления действует Оперативный штаб, который координирует ликвидацию последствий непогоды.

Осложнения погоды в Украине

Напомним, синоптики предупреждают об опасной погоде в Украине 8 января. В некоторых областях ожидают сильный снег, метели, гололед и порывы ветра, местами - снежные заносы. В большинстве регионов объявлен желтый уровень опасности, а в Ровенской, Хмельницкой, Житомирской и Винницкой областях - оранжевый. Погода может осложнить движение транспорта и работу коммунальных и энергетических служб.

РБК-Украина также писало об осложнении погоды в Украине из-за активного циклона, который 8-9 января принесет сильный снег, метели, порывистый ветер, гололед и налипание мокрого снега во многих регионах. После ухода циклона 10-11 января в Украину зайдет арктический воздух, что повлечет резкое похолодание до -20...-23 градусов в ряде областей и значительные температурные контрасты по стране.

