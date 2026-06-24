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Слизь, лед или запах? 6 признаков рыбы, которую категорически нельзя покупать

19:57 24.06.2026 Ср
3 мин
При какой температуре нужно хранить и транспортировать рыбу?
aimg Татьяна Веремеева
Слизь, лед или запах? 6 признаков рыбы, которую категорически нельзя покупать Фото: Как безопасно покупать рыбу? (Игорь Кузнецов, РБК-Украина)
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Рыба является важной составляющей здорового рациона, однако именно этот продукт требует особенно тщательного хранения и транспортировки. Нарушение температурного режима может не только ухудшить качество продукции, но создать риски для здоровья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпродпотребслужбу .

Главное:

  • Контроль холода: Госпродслужба напомнила о важности "холодовой цепи" для рыбы. Даже короткая жара провоцирует развитие микроорганизмов.
  • Маркеры свежести: Качественная рыба имеет прозрачные глаза, естественный запах, упругое мясо и розовые или красные жабры.
  • Предупреждение для любителей суши: Законодательство требует обязательной предварительной заморозки сырой рыбы для суши и сашими, чтобы уничтожить паразитов.
  • Запрет на стихийную торговлю: Покупать рыбную продукцию безопасно только в магазинах или рынках с ветеринарно-санитарным контролем.

В ведомстве напомнили, что в Украине действуют четкие требования к безопасности рыбной продукции на всех этапах - от вылова до продажи потребителю.

Почему для рыбы важен холод

Одним из главных требований является соблюдение температурного режима.

Свежая рыба должна храниться при температуре, максимально приближенной к температуре таяния льда. Замороженную продукцию необходимо хранить при температуре не выше -18 градусов.

Специалисты объясняют, что даже кратковременное нарушение этих условий может способствовать развитию опасных микроорганизмов . Именно поэтому рыба должна находиться в так называемой "холодовой цепи" - от момента отлова до попадания на стол потребителя.

Кроме того, свежая рыба должна охлаждаться сразу после отлова и транспортироваться под льдом или в условиях контролируемой температуры.

Как выбрать качественную рыбу

В Госпродпотребслужбе советуют внимательно осматривать продукцию перед покупкой.

Признаки свежей и безопасной рыбы:

  • прозрачные глаза;
  • природный запах;
  • упругое мясо;
  • алые или розовые жабры;
  • чистая поверхность без повреждений.

В то же время от покупки лучше отказаться, если рыба имеет:

  • резкий неприятный запах;
  • мутные глаза;
  • темную слизь на поверхности;
  • слишком мягкую консистенцию;
  • поврежденную упаковку;
  • большое количество льда внутри замороженного продукта.

Что нужно знать любителям суши

Отдельное внимание специалисты обратили на блюда из сырой рыбы - суши, сашими и другие популярные продукты.

Законодательство требует специальной обработки такой рыбы для уничтожения возможных паразитов. Перед потреблением без термической обработки продукт должен пройти замораживание .

  • при температуре -20 градусов не менее 24 часов ;
    или
  • при температуре -35 градусов не менее 15 часов .

Такие меры значительно снижают риски для здоровья.

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Где безопаснее покупать рыбу

В Госпродпотребслужбе рекомендуют покупать рыбу только в торговых сетях, специализированных магазинах или на агропродовольственных рынках , где осуществляется ветеринарно-санитарный контроль.

Приобретение продукции в местах стихийной торговли может представлять опасность, ведь покупатель не может быть уверен в ее происхождении и условиях хранения.

Также законодательство запрещает продажу рыбы с видимыми паразитами, опасными токсинами или продукции, не отвечающей установленным требованиям безопасности.

В ведомстве призывают украинцев перед покупкой проверять внешний вид рыбы, условия ее хранения, целостность упаковки и информацию на маркировке .

Ранее РБК-Украина рассказывало, как правильно выбирать сливочное масло и на что обращать внимание во время покупки. Продукт должен храниться в холодильнике, содержать полную маркировку и продаваться только в официальных торговых точках.

Также мы писали о правилах безопасной покупки сырого мяса и рисках приобретения продукции в местах стихийной торговли. Мясо должно храниться в холодильном оборудовании, проходить ветеринарный контроль, а покупатели имеют право получить информацию о производителе, происхождении и сроке годности товара.

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