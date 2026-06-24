Слизь, лед или запах? 6 признаков рыбы, которую категорически нельзя покупать
Рыба является важной составляющей здорового рациона, однако именно этот продукт требует особенно тщательного хранения и транспортировки. Нарушение температурного режима может не только ухудшить качество продукции, но создать риски для здоровья.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпродпотребслужбу .
Главное:
- Контроль холода: Госпродслужба напомнила о важности "холодовой цепи" для рыбы. Даже короткая жара провоцирует развитие микроорганизмов.
- Маркеры свежести: Качественная рыба имеет прозрачные глаза, естественный запах, упругое мясо и розовые или красные жабры.
- Предупреждение для любителей суши: Законодательство требует обязательной предварительной заморозки сырой рыбы для суши и сашими, чтобы уничтожить паразитов.
- Запрет на стихийную торговлю: Покупать рыбную продукцию безопасно только в магазинах или рынках с ветеринарно-санитарным контролем.
В ведомстве напомнили, что в Украине действуют четкие требования к безопасности рыбной продукции на всех этапах - от вылова до продажи потребителю.
Почему для рыбы важен холод
Одним из главных требований является соблюдение температурного режима.
Свежая рыба должна храниться при температуре, максимально приближенной к температуре таяния льда. Замороженную продукцию необходимо хранить при температуре не выше -18 градусов.
Специалисты объясняют, что даже кратковременное нарушение этих условий может способствовать развитию опасных микроорганизмов . Именно поэтому рыба должна находиться в так называемой "холодовой цепи" - от момента отлова до попадания на стол потребителя.
Кроме того, свежая рыба должна охлаждаться сразу после отлова и транспортироваться под льдом или в условиях контролируемой температуры.
Как выбрать качественную рыбу
В Госпродпотребслужбе советуют внимательно осматривать продукцию перед покупкой.
Признаки свежей и безопасной рыбы:
- прозрачные глаза;
- природный запах;
- упругое мясо;
- алые или розовые жабры;
- чистая поверхность без повреждений.
В то же время от покупки лучше отказаться, если рыба имеет:
- резкий неприятный запах;
- мутные глаза;
- темную слизь на поверхности;
- слишком мягкую консистенцию;
- поврежденную упаковку;
- большое количество льда внутри замороженного продукта.
Что нужно знать любителям суши
Отдельное внимание специалисты обратили на блюда из сырой рыбы - суши, сашими и другие популярные продукты.
Законодательство требует специальной обработки такой рыбы для уничтожения возможных паразитов. Перед потреблением без термической обработки продукт должен пройти замораживание .
- при температуре -20 градусов не менее 24 часов ;
или
- при температуре -35 градусов не менее 15 часов .
Такие меры значительно снижают риски для здоровья.
Где безопаснее покупать рыбу
В Госпродпотребслужбе рекомендуют покупать рыбу только в торговых сетях, специализированных магазинах или на агропродовольственных рынках , где осуществляется ветеринарно-санитарный контроль.
Приобретение продукции в местах стихийной торговли может представлять опасность, ведь покупатель не может быть уверен в ее происхождении и условиях хранения.
Также законодательство запрещает продажу рыбы с видимыми паразитами, опасными токсинами или продукции, не отвечающей установленным требованиям безопасности.
В ведомстве призывают украинцев перед покупкой проверять внешний вид рыбы, условия ее хранения, целостность упаковки и информацию на маркировке .
Ранее РБК-Украина рассказывало, как правильно выбирать сливочное масло и на что обращать внимание во время покупки. Продукт должен храниться в холодильнике, содержать полную маркировку и продаваться только в официальных торговых точках.
Также мы писали о правилах безопасной покупки сырого мяса и рисках приобретения продукции в местах стихийной торговли. Мясо должно храниться в холодильном оборудовании, проходить ветеринарный контроль, а покупатели имеют право получить информацию о производителе, происхождении и сроке годности товара.