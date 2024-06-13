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Слідом за США. Британія розширила санкції проти Росії

Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Британія, слідом за Сполученими Штатами Америки (США), розширила санкції проти Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий сайт Британії.

Загалом до списку санкційних обмежень було додано загалом ще 50 нових позицій, які торкнулись шести кораблів так званого "тіньового флоту".  

Під санкції потрапили:

  • найбільша в Росії за обсягом торгів біржа "Московська біржа"; 
  • "СПБ-біржа". 
  • "Національний кліринговий центр"; 
  • "Національний розрахунковий депозитарій Росії"; 
  • "Ингосстрах". 

Зокрема обмеження торкнулись голови правління "Московської біржі" Юрія Денисова, бізнесмена Івана Тавріна, засновника "Інсайту" Авета Міракяна, співвласника "Групи Астра" Дениса фролова й власника групи  S8 Capital Армена Саркісяна. 

Окрім Росії, санкції були націленій й проти компаній з Китаю, Киргизії, Туреччини, Ізраїлю, ЦАР, ОАЕ. 

Санкції проти Росії 

Від початку повномасштабного вторгнення терористів на територію України, західні партнери посилили санкційний тиск проти Російської Федерації. Як приклад, загалом Європейський союз (ЄС) запровадив проти ворога вже 13 пакетів санкцій. 

Вчора, 12 червня, США запровадили нові санкції проти більше 300 фізичних, а також юридичних осіб Росії. 

Тим часом ЄС працює на 14-м пакетом санкційних обмежень, до якого можуть потрапити  21 російська компанія. Втім, перелік наразі не оприлюднений. 

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ВеликобританіяСанкції проти Росії