США ввели нові санкції проти Росії: під обмеженнями сотні юридичних та фізичних осіб
Сполучені Штати Америки (США) запровадили нові санкції проти більше 300 фізичних, а також юридичних осіб у Російській Федерації й третіх країнах, які допомагають ворогу підтримувати його воєнну машину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів США.
Нові санкційні обмеження також розширюють можливості вторинних санкцій, які були введені проти іноземних фінансових установ. Зокрема обмеження торкнулись російського військово-промислового комплексу (ВПК). Йому заборонили використання американського програмного забезпечення й послуг інформаційних технологій.
Як й згадувалось вище, санкції були введені проти більше ніж 300 фізичних та юридичних осіб як у Росії, так і за її межами. Йдеться про країни Азії, Близького Сходу, Європи, Африки, Центральної Азії та Карибського басейну.
До списку, наприклад, потрапили:
- Московська біржа (MOEX);
- Національний кліринговий центр (НКЦ);
- АТ "Національний розрахунковий депозитарій";
- страхова компанія "Согаз";
- АТ "Російська національна перестрахувальна компанія".
У тому ж числі санкції торкнулись:
- російських банків з їхніми офісами в Китаї, Індії та інших країнах;
- технологічних підприємств, які виготовляють продукцію для ВПК країни-терориста;
- транснаціональних мереж, які працюють з золотом російського виробництва, сприяють продукції безпілотників в Росії, а також допомагають ворогу обходити санкції.
Санкції проти Росії
Від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, Захід суттєво посилив санкції проти країни-терориста. Як приклад, Європейський союз (ЄС) вже загалом запровадив 13 пакетів санкційних обмежень. Ба більше, наразі вже триває робота над наступним 14-м пакетом. До нового списку можуть потрапити 21 російська компанія, втім перелік поки що не оприлюднений.
Зокрема в блоці планують посилити санкції проти режиму Лукашенка, який підтримує війну проти України.
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