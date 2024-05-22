ЄС запровадить санкції проти співачки Гагаріної та близького до Путіна олігарха, - ЗМІ

Європейський союз у межах нового пакета санкцій введе обмеження проти російської співачки Поліни Гагаріної та близького до диктатора Володимира Путіна олігарха Романа Троценка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання " Настоящее время ".

Видання зазначає, що ЄС підготував 14-й пакет санкцій, до якого потрапить 21 російська компанія і 19 осіб.

Поліна Гагаріна

Журналісти пишуть, що Гагаріна потрапила до списку через участь у прокремлівських заходах, зокрема, вона співала на концертах, присвячених річниці окупації Криму.

Роман Троценко

Також ЄС хоче запровадити санкції проти бізнесмена Романа Троценка, який входить до числа найбагатших росіян і має статки у 2,8 млрд доларів. Він займається видобутком вугілля, московською нерухомістю та регіональними аеропортами.

"Російський бізнес і став причиною санкцій проти нього. За версією Єврокомісії, компанії мільярдера є важливим джерелом надходжень до російського бюджету, у такий спосіб Троценко матеріально підтримує російський уряд, який відповідальний за анексію Криму і дестабілізацію в Україні", - пишуть журналісти.

Крім цього Троценка зараховують до бізнесменів, які вхожі в оточення Володимира Путіна. Мільярдер був радником давнього соратника Путіна, глави "Роснефти" Ігоря Сєчіна. Сам Троценко неодноразово брав участь у зустрічах Путіна з великим бізнесом.

Теймураз Боллоєв

Ще ЄС хоче ввести санкції проти Теймураза Боллоєва, якому після націоналізації активів "Карлсберга" перейшла пивоварна компанія "Балтика".

Видання пише, що Боллоєв може стати першим російським підприємцем, який потрапить під санкції за захоплення активів європейських компаній.

Євросоюз ще хоче запровадити санкції проти російського Інституту розвитку інтернету, який, на думку єврочиновників, фінансує виробництво телесеріалів, відеоігор і фільмів, що підтримують агресивну війну Росії.