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Следом за США. Великобритания расширила санкции против России

Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Великобритания, вслед за Соединенными Штатами Америки (США), расширила санкции против Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный сайт Британии.

Всего в список санкционных ограничений было добавлено в общей сложности еще 50 новых позиций, коснувшихся шести кораблей так называемого "теневого флота".

Под санкции попали:

  • крупнейшая в России по объему торгов биржа "Московская биржа";
  • "СПБ-биржа".
  • "Национальный клиринговый центр";
  • "Национальный расчетный депозитарий России";
  • "Ингосстрах".

В частности ограничения коснулись главы правления "Московской биржи" Юрия Денисова, бизнесмена Ивана Таврина, основателя "Инсайта" Авета Миракяна, совладельца "Группы Астра" Дениса Фролова и владельца группы S8 Capital Армена Саркисяна. 

Кроме России, санкции были нацелены и против компаний из Китая, Киргизии, Турции, Израиля, ЦАР, ОАЭ. 

Санкции против России

С начала полномасштабного вторжения террористов на территорию Украины, западные партнеры усилили санкционное давление против Российской Федерации. В качестве примера, в целом Европейский союз (ЕС) ввел против врага уже 13 пакетов санкций. 

Вчера, 12 июня, США ввели новые санкции против более 300 физических и юридических лиц России.

Тем временем ЕС работает на 14-м пакете санкционных ограничений, в который могут попасть 21 российская компания. Впрочем, список пока не обнародован.

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ВеликобританияСанкции против России