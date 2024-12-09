UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни

Слідом за Шольцом. До Києва прибув кандидат у канцлери Німеччини Мерц

Фото: Фрідріх Мерц, кандидат у канцлери Німеччини (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

До Києва з неанонсованим візитом прибув кандидат на посаду канцлера Німеччини від "Християнсько-демократичного союзу" (ХДС) Фрідріх Мерц. Лише минулого тижня Україну відвідував чинний голова німецького уряду Олаф Шольц.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

"Путін (Володимир Путін, диктатор Росії, - ред.) піде на переговори лише тоді, коли Україна зможе себе захистити. Сьогодні я відвідав Київ, щоб з'ясувати, яка ситуація в Україні і де ми можемо надати підтримку", - написав Мерц у своєму Twitter-акаунті. 

Зазначається, що Мерц прибув до Києва спеціальним потягом ще вранці. Плани щодо його візиту тримались в таємниці з міркувань безпеки. 

"Якщо наша підтримка України послабиться, то ця війна триватиме довше. Якщо наша підтримка України буде послідовною, то ця війна закінчиться швидше", - заявив Мерц після прибуття та додав, що очікує на зустріч з президентом Володимиром Зеленським

Додамо, що це другий візит Мерца до України від початку повномасштабної війни з Російською Федерацією (РФ). 

Вибори у Німеччині 

На початку листопада у Німеччині розпалась правляча коаліція після звільнення голови Міністерства фінансів Крістіана Лінднера. Вже 8 листопада президент Франк-Вальтер Штайнмаєр вручив міністрам документи про звільнення.

Після цього Шольц заявив про готовність винести на розгляд Бундестагу питання вотуму довіри

Через деякий час Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) офіційно висунула Шольца своїм основним кандидатом на пост канцлера в рамках майбутніх федеральних виборів.  

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News