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Следом за Шольцом. В Киев прибыл кандидат в канцлеры Германии Мерц

Фото: Фридрих Мерц, кандидат в канцлеры Германии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Киев с неанонсированным визитом прибыл кандидат на пост канцлера Германии от "Христианско-демократического союза" (ХДС) Фридрих Мерц. Только на прошлой неделе Украину посещал действующий глава немецкого правительства Олаф Шольц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

"Путин (Владимир Путин, диктатор России, - ред.) пойдет на переговоры только тогда, когда Украина сможет себя защитить. Сегодня я посетил Киев, чтобы выяснить, какова ситуация в Украине и где мы можем оказать поддержку", - написал Мерц в своем Twitter-аккаунте. 

Отмечается, что Мерц прибыл в Киев специальным поездом еще утром. Планы относительно его визита держались в тайне из соображений безопасности. 

"Если наша поддержка Украины ослабнет, то эта война продлится дольше. Если наша поддержка Украины будет последовательной, то эта война закончится быстрее", - заявил Мерц по прибытии и добавил, что ожидает встречи с президентом Владимиром Зеленским

Добавим, что это второй визит Мерца в Украину с начала полномасштабной войны с Российской Федерацией (РФ). 

Выборы в Германии

В начале ноября в Германии распалась правящая коалиция после увольнения главы Министерства финансов Кристиана Линднера. Уже 8 ноября президент Франк-Вальтер Штайнмайер вручил министрам документы об увольнении.

После этого Шольц заявил о готовности вынести на рассмотрение Бундестага вопрос вотума доверия

Через некоторое время Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) официально выдвинула Шольца своим основным кандидатом на пост канцлера в рамках предстоящих федеральных выборов.  

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