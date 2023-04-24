UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Слідом за Нідерландами та Швейцарією. Франція закрила посольство у Судані

Фото: Франція закрила посольство в Судані (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Франції ухвалив рішення закрити своє посольство в Судані. При цьому диппредставництво більше не є пунктом перегрупування для людей, які бажають покинути столицю Судану Хартум.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ Франції.

Посольство Франції продовжить свою діяльність з Парижа під керівництвом посла.

"Франція мобілізована для сприяння припиненню вогню та відновленню політичного перехідного процесу в Судані. Вона повністю підтримує координаційний механізм під егідою Африканського союзу, МЗЗС, Ліги арабських держав, Євросоюзу та ООН", - ідеться в повідомленні.

При цьому Франція закликає всі сторони конфлікту в Судані припинити бойові дії, дозволити гуманітарний доступ, пощадити цивільне населення і повернутися на шлях політичного діалогу.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Нідерланди закрили посольство у Хартумі.

При цьому Швейцарія закрила своє посольство в Судані.

Зазначимо, що 15 квітня у столиці Судану Хартум та низці інших міст спалахнули бої між армією та силами швидкого реагування. У перший день військового перевороту було відомо про 25 загиблих.

Додамо, що за кілька днів збройні сили Судану заявили, що їм вдалося придушити спробу перевороту в країні, проте воєнні дії продовжуватимуться.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФранціяСудан