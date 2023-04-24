Слідом за Нідерландами та Швейцарією. Франція закрила посольство у Судані

Посольство Франції продовжить свою діяльність з Парижа під керівництвом посла.

"Франція мобілізована для сприяння припиненню вогню та відновленню політичного перехідного процесу в Судані. Вона повністю підтримує координаційний механізм під егідою Африканського союзу, МЗЗС, Ліги арабських держав, Євросоюзу та ООН", - ідеться в повідомленні.

При цьому Франція закликає всі сторони конфлікту в Судані припинити бойові дії, дозволити гуманітарний доступ, пощадити цивільне населення і повернутися на шлях політичного діалогу.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Нідерланди закрили посольство у Хартумі.

При цьому Швейцарія закрила своє посольство в Судані.

Зазначимо, що 15 квітня у столиці Судану Хартум та низці інших міст спалахнули бої між армією та силами швидкого реагування. У перший день військового перевороту було відомо про 25 загиблих.

Додамо, що за кілька днів збройні сили Судану заявили, що їм вдалося придушити спробу перевороту в країні, проте воєнні дії продовжуватимуться.

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