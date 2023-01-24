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Слідом за Лозинським. Ще два заступника міністра подали у відставку

Фото: Іван Лукеря (facebook.com/ivan.lukerya)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Іван Лукеря подав у відставку. Пізніше стало відомо, що ще один заступник В'ячеслав Негода також звільняється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Лукерю та Негоду.

"Рішення мною було прийнято на початку року, проте, на жаль, в міру політичних та бюрократичних обставин, співпало на цей тиждень юридичне оформлення. На жаль", - написав Лукеря.

Лукеря додав, що подробиці щодо майбутніх планів оголосить незабаром.

Оновлено

Згодом ще один заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Вячеслав Негода написав, що подав у відставку.

Нагадаємо, нещодавно Василя Лозинського звільнили з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури через підозру у хабарництві.

До того ж, сьогодні у відставку подав заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов через скандал із закупівлями харчування для військових.

Окрім того, заступника генпрокурора Олексія Симоненка звільнили після скандалу із відпусткою в Іспанії.

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