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Заступника генпрокурора Симоненка звільнено після скандалу із закордонною відпусткою

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Україна, Вівторок 24 січня 2023 10:19
Заступника генпрокурора Симоненка звільнено після скандалу із закордонною відпусткою Фото: заступник генпрокурора Олексій Симоненко (gp gov ua)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 24 січня, стало відомо про звільнення з посади заступника генпрокурора Олексія Симоненка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора України.

"Генеральний прокурор Андрій Костін підписав наказ про звільнення за власним бажанням з адміністративної посади заступника генерального прокурора Олексія Симоненка", - йдеться в заяві.

Як повідомлялося, заступник генерального прокурора Олексій Симоненко був у 10-денній відпустці у м. Марбелья (Іспанія), попри пряму заборону президента Володимира Зеленського, висловлену під час звернення до парламенту у грудні 2022 року.

Нагадаємо, у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський заявив, що ухвалив рішення РНБО, виходячи з якого в Україні офіційно заборонили чиновникам виїжджати за кордон на відпочинок чи з іншими недержавними цілями. Зокрема, такі обмеження застосують щодо депутатів та міністрів. Детальніше - у матеріалі РБК-Україна.

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