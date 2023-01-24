Заступника генпрокурора Симоненка звільнено після скандалу із закордонною відпусткою

Сьогодні, 24 січня, стало відомо про звільнення з посади заступника генпрокурора Олексія Симоненка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора України.

"Генеральний прокурор Андрій Костін підписав наказ про звільнення за власним бажанням з адміністративної посади заступника генерального прокурора Олексія Симоненка", - йдеться в заяві.

Як повідомлялося, заступник генерального прокурора Олексій Симоненко був у 10-денній відпустці у м. Марбелья (Іспанія), попри пряму заборону президента Володимира Зеленського, висловлену під час звернення до парламенту у грудні 2022 року.

Нагадаємо, у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський заявив, що ухвалив рішення РНБО, виходячи з якого в Україні офіційно заборонили чиновникам виїжджати за кордон на відпочинок чи з іншими недержавними цілями. Зокрема, такі обмеження застосують щодо депутатів та міністрів. Детальніше - у матеріалі РБК-Україна.

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