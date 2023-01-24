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Следом за Лозинским. Еще два замминистра подали в отставку

Фото: Иван Лукеря (facebook.com/ivan.lukerya)
Автор: Елизавета Драбкина

Заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Иван Лукер подал в отставку. Позже стало известно, что еще один заместитель Вячеслав Негода также увольняется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Лукерю и Негоду.

"Решение мною было принято в начале года, однако, к сожалению, из-за политических и бюрократических обстоятельств совпало на эту неделю юридическое оформление. К сожалению", - написал Лукеря.

Лукеря добавил, что подробности по поводу будущих планов объявит в скором времени.

Обновлено

Впоследствии еще один замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Вячеслав Негода написал, что подал в отставку.

Напомним, недавно Василия Лозинского уволили с должности заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры из-за подозрения во взяточничестве.

К тому же сегодня в отставку подал заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов из-за скандала с закупками питания для военных.

Кроме того, заместителя генпрокурора Алексея Симоненко уволили после скандала с отпуском в Испании.

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