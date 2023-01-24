Следом за Лозинским. Еще два замминистра подали в отставку

Заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Иван Лукер подал в отставку. Позже стало известно, что еще один заместитель Вячеслав Негода также увольняется.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Лукерю и Негоду.
"Решение мною было принято в начале года, однако, к сожалению, из-за политических и бюрократических обстоятельств совпало на эту неделю юридическое оформление. К сожалению", - написал Лукеря.
Лукеря добавил, что подробности по поводу будущих планов объявит в скором времени.
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Впоследствии еще один замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Вячеслав Негода написал, что подал в отставку.
Напомним, недавно Василия Лозинского уволили с должности заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры из-за подозрения во взяточничестве.
К тому же сегодня в отставку подал заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов из-за скандала с закупками питания для военных.
Кроме того, заместителя генпрокурора Алексея Симоненко уволили после скандала с отпуском в Испании.
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