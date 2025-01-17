Слідом за КНДР. Путін уклав договір про стратегічне партнерство з Іраном

Російська Федерація уклала договір про стратегічне партнерство з Іраном. Документ сьогодні підписали Володимир Путін та іранський президент Масуд Пезешкіан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Договір про всеосяжне стратегічне партнерство підписано за підсумками переговорів у Москві. Текст документа ще не опубліковано.

До цього відносини Москви і Тегерана спиралися на договір про співпрацю від 2001 року. Активна робота над новим документом почалася в січні 2022 року, перед повномасштабним російським вторгненням в Україну.

Зазначимо, після церемонії підписання Пезешкіан заявив, що Іран виступає за політичне врегулювання російсько-української війни.

"Ведення бойових дій і війна - це не вирішення питань. Ми вітаємо політичне врегулювання питання між Україною та Росією", - сказав він.

Що відомо про договір

Його зміст невідомий. Російські та іранські чиновники розповідали, що він охоплює різні сфери: економічну, торговельну, енергетичну, наукову, технологічну, а також військову.

Як заявив посол Ірану в Росії, документ складається з преамбули і 47 статей, які визначать відносини країн на наступні 20 років. Офіційні особи з Тегерана підкреслювали, що він не передбачає створення оборонного альянсу.

"Угода охоплює співробітництво в галузі безпеки та оборони, але не має на меті створення військового альянсу", - казав міністр закордонних справ Аббас Аракчі.

Як писало The Times, за кілька днів до цього Іран відправив таємну місію в Росію, щоб розширити військове співробітництво і отримати допомогу в реалізації своєї ядерної програми.