Слідом за КНДР. Путін уклав договір про стратегічне партнерство з Іраном
Російська Федерація уклала договір про стратегічне партнерство з Іраном. Документ сьогодні підписали Володимир Путін та іранський президент Масуд Пезешкіан.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.
Договір про всеосяжне стратегічне партнерство підписано за підсумками переговорів у Москві. Текст документа ще не опубліковано.
До цього відносини Москви і Тегерана спиралися на договір про співпрацю від 2001 року. Активна робота над новим документом почалася в січні 2022 року, перед повномасштабним російським вторгненням в Україну.
Зазначимо, після церемонії підписання Пезешкіан заявив, що Іран виступає за політичне врегулювання російсько-української війни.
"Ведення бойових дій і війна - це не вирішення питань. Ми вітаємо політичне врегулювання питання між Україною та Росією", - сказав він.
Що відомо про договір
Його зміст невідомий. Російські та іранські чиновники розповідали, що він охоплює різні сфери: економічну, торговельну, енергетичну, наукову, технологічну, а також військову.
Як заявив посол Ірану в Росії, документ складається з преамбули і 47 статей, які визначать відносини країн на наступні 20 років. Офіційні особи з Тегерана підкреслювали, що він не передбачає створення оборонного альянсу.
"Угода охоплює співробітництво в галузі безпеки та оборони, але не має на меті створення військового альянсу", - казав міністр закордонних справ Аббас Аракчі.
Як писало The Times, за кілька днів до цього Іран відправив таємну місію в Росію, щоб розширити військове співробітництво і отримати допомогу в реалізації своєї ядерної програми.
Нагадаємо, влітку 2024 року Путін уклав договір про стратегічне партнерство з Північною Кореєю. Після угоди північнокорейські війська були відправлені на допомогу росіянам до Курської області. За даними української сторони, зараз там від 11 до 12 тисяч військових із КНДР, частину яких уже задіюють у штурмах.
Як вважає політтехнолог Тарас Загородній, договір про партнерство між Іраном і Росією ніяк не вплине на війну проти України. За його словами, Тегеран і без цього документа допомагає Москві всім, чим може.
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