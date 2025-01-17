Вслед за КНДР. Путин заключил договор о стратегическом партнерстве с Ираном

Российская Федерация заключила договор о стратегическом партнерстве с Ираном. Документ сегодня подписали Владимир Путин и иранский президент Масуд Пезешкиан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве подписан по итогам переговоров в Москве. Текст документа еще не опубликован.

До этого отношения Москвы и Тегерана опирались на договор о сотрудничестве от 2001 года. Активная работа над новым документом началась в январе 2022 года, перед полномасштабным российским вторжением в Украину.

Отметим, после церемонии подписания Пезешкиан заявил, что Иран выступает за политическое урегулирование российско-украинской войны.

"Ведение боевых действий и война - это не решение вопросов. Мы приветствуем политическое урегулирование вопроса между Украиной и Россией", - сказал он.

Что известно о договоре

Его содержание неизвестно. Российские и иранские чиновники рассказывали, что он охватывает разные сферы: экономическую, торговую, энергетическую, научную, технологическую, а также военную.

Как заявил посол Ирана в России, документ состоит из преамбулы и 47 статей, которые определят отношения стран на следующие 20 лет. Официальные лица из Тегерана подчеркивали, что он не предусматривает создание оборонного альянса.

"Соглашение включает в себя сотрудничество в области безопасности и обороны, но не преследует цели создания военного альянса", - говорил министр иностранных дел Аббас Аракчи.

Как писало The Times, за несколько дней до этого Иран отправил тайную миссию в Россию, чтобы расширить военное сотрудничество и получить помощь в реализации своей ядерной программы.