Договір про партнерство між Іраном та РФ не вплине на війну проти України, - експерт

Президент Ірану Масуд Пезешкіан та російський диктатор Володимир Путін сьогодні підпишуть договір про "всеосяжне стратегічне партнерство". Однак угода ніяк не вплине на хід бойових дій в Україні.

"Давайте так, це чудова новина, нехай підписують. Ну все чим міг допомогти Іран, він допоміг у цьому", - сказав Загородній.

За його словами, Росія лихоманками намагається показати, що у неї та Ірану є якийсь є вплив на Близькому Сході для того, щоб погрожувати Ізраїлю після того, як росіян "виперли" з Сирії.

"Тому я не думаю, що якось це вплине на хід бойових дій. Тому що їм (росіянам - ред.) більше допомагає Північна Корея. Але чи зможе щось там розторговувати Путін? Ну це такий шантаж Трампа", - зазначив експерт.

На його думку, "внутрішньо вони вже давно готові довбати по Ірану і проводити там вже військову операцію, щоб у нього не було ядерної зброї".

"Це прямий виклик Трампу, і це дуже добре. Путін бикує. Ну бикуйте далі. Хай підписують. Слід побажати великих їм успіхів на шляху до безодні", - додав Загородній.