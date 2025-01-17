Договір про партнерство між Іраном та РФ не вплине на війну проти України, - експерт
Президент Ірану Масуд Пезешкіан та російський диктатор Володимир Путін сьогодні підпишуть договір про "всеосяжне стратегічне партнерство". Однак угода ніяк не вплине на хід бойових дій в Україні.
Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів політтехнолог Тарас Загородній.
"Давайте так, це чудова новина, нехай підписують. Ну все чим міг допомогти Іран, він допоміг у цьому", - сказав Загородній.
За його словами, Росія лихоманками намагається показати, що у неї та Ірану є якийсь є вплив на Близькому Сході для того, щоб погрожувати Ізраїлю після того, як росіян "виперли" з Сирії.
"Тому я не думаю, що якось це вплине на хід бойових дій. Тому що їм (росіянам - ред.) більше допомагає Північна Корея. Але чи зможе щось там розторговувати Путін? Ну це такий шантаж Трампа", - зазначив експерт.
На його думку, "внутрішньо вони вже давно готові довбати по Ірану і проводити там вже військову операцію, щоб у нього не було ядерної зброї".
"Це прямий виклик Трампу, і це дуже добре. Путін бикує. Ну бикуйте далі. Хай підписують. Слід побажати великих їм успіхів на шляху до безодні", - додав Загородній.
Договір про партнерство між Іраном та РФ
У п'ятницю, 17 січня, президент Ірану Масуд Пезешкіан і російський диктатор Володимир Путін планують зустрітися в Москві для підписання договору про стратегічне партнерство. Відомо, що угода про співпрацю регулюватиме відносини між двома країнами протягом наступних 20 років.
Також днями видання The Times писало, що Іран здійснює у РФ дипломатичні місії. За словами співрозмовників видання, країна хоче зміцнити свій військовий та оборонний потенціал і заручитися підтримкою Москви в питанні реалізації ядерної програми.
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