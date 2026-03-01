Слідом за Іраном: Афганістан відкрив вогонь по літаках Пакистану

Представник адміністрації Талібану Забіхулла Муджахід повідомив, що афганські сили застосували засоби ППО проти пакистанських літаків над Кабулом після серії вибухів у столиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію REUTERS.
Читайте також: "Відкрита війна": чому між Пакистаном і Афганістаном спалахнули бої
За даними інформаційного агентства, інцидент стався вранці 1 березня на тлі зростання напруженості в регіоні, який уже опинився під впливом американсько-ізраїльських ударів по Ірану і відповідних атак у країнах Перської затоки.
Вибухи в афганській столиці прогриміли ще до світанку, після чого очевидці почули стрілянину. Офіційної інформації про цілі обстрілу та можливих постраждалих на момент публікації не було.
"У Кабулі було здійснено атаки засобами ППО по пакистанських літаках. Жителям Кабула не слід турбуватися", - заявив Муджахід.
Пакистанська сторона публічно ситуацію не прокоментувала.
Загострення послідувало за авіаударами по території Афганістану, які Ісламабад пояснив боротьбою з інфраструктурою бойовиків.
Кабул розцінив ці дії як порушення суверенітету й оголосив про кроки у відповідь уздовж спільного кордону протяжністю 2600 км.
Пакистан звинувачує Афганістан у переховуванні угруповання "Техрік-є-Талібан Пакистан" Афганська сторона відкидає такі заяви.
Кілька держав, включно з Катаром і Саудівською Аравією, закликали до стриманості та запропонували посередництво. США підтвердили підтримку права Пакистану на самооборону.
Міністр оборони Пакистану Хаваджа Мухаммад Асіф охарактеризував ситуацію як "відкриту війну", а глава МВС Афганістану Сіраджуддін Хаккані попередив, що конфлікт буде "дуже дорогим".
Нагадуємо, що Пакистан заявив про перехід до "відкритої війни" проти уряду Талібану на тлі різкого загострення двосторонніх відносин і тривалих боїв на кордоні. 27 лютого пакистанська авіація завдала ударів по низці міст Афганістану, зокрема по Кабулу, Кандагару та провінції Пактія.
Зазначимо, що афганські військові заявили про початок дій у відповідь по території Пакистану після його авіаударів по прикордонних районах, що спровокувало черговий виток напруженості між країнами. За інформацією Кабула, увечері 26 лютого вздовж афгансько-пакистанського кордону спалахнули важкі сутички, насамперед у східних провінціях. Ці бої афганська сторона називає реакцією на удари Пакистану по Нангархару і Пактії, завдані минулого тижня.