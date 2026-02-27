Винищувачі бомбардують Кабул: Пакистан звернувся із заявою до Афганістану

Пакистан оголосив "відкриту війну" афганському уряду Талібану після посилення напруженості у відносинах між країнами і тривалих прикордонних зіткнень. Авіаудари було завдано 27 лютого по містах Кабул, Кандагар і Пактія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegrapf .

У ніч на 27 лютого 2026 року пакистанські військові під кодовою назвою Operation Ghazab Lil Haq завдали ударів по об'єктах, які, за даними Ісламабаду, належать силам Талібану та іншим збройним угрупованням.

Авіаударів було завдано по складах боєприпасів, військових об'єктах афганських талібів і сховищах бойовиків по всьому Афганістану, включно з Кабулом, Кандагаром і Пактією.

Пакистанські джерела стверджують, що під час операції знищено понад 130 бойовиків і понад 200 поранено, зруйновано десятки таборів і військових позицій.

Позиція Талібану та ескалація

Талібан, який контролює урядову владу в Кабулі, заявив, що удари пакистанської авіації стали відповіддю на попередні атаки пакистанських військ і порушення суверенітету Афганістану.

Конфлікт розгорівся на тлі тривалих прикордонних сутичок уздовж "лінії Дюранда", де обидві сторони обмінювалися обстрілами останніми місяцями, незважаючи на крихке перемир'я, що діє з жовтня 2025 року.

Спроби мирних переговорів у Стамбулі та інших містах не дали тривалого результату, а рівень довіри між Ісламабадом і Кабулом залишався низьким.

З міжнародної спільноти вже лунають заклики до деескалації та захисту цивільного населення: вже є повідомлення про поранених мирних жителів і звуки вибухів у Кабулі, що посилює побоювання щодо гуманітарної кризи в регіоні.