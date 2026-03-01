RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Вслед за Ираном: Афганистан открыл огонь по самолетам Пакистана

Фото: Афганистан (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Представитель администрации Талибана Забихулла Муджахид сообщил, что афганские силы применили средства ПВО против пакистанских самолетов над Кабулом после серии взрывов в столице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию REUTERS.

Читайте также: "Открытая война": почему между Пакистаном и Афганистаном вспыхнули бои

По данным информационного агентства, инцидент произошел утром 1 марта на фоне роста напряженности в регионе, который уже оказался под влиянием американо-израильских ударов по Ирану и ответных атак в странах Персидского залива.

Что произошло в Кабуле

Взрывы в афганской столице прогремели еще до рассвета, после чего очевидцы услышали стрельбу. Официальной информации о целях обстрела и возможных пострадавших на момент публикации не было.

"В Кабуле были осуществлены атаки средствами ПВО по пакистанским самолетам. Жителям Кабула не следует беспокоиться", — заявил Муджахид.

Пакистанская сторона публично ситуацию не прокомментировала.

Причины эскалации

Обострение последовало за авиаударами по территории Афганистана, которые Исламабад объяснил борьбой с инфраструктурой боевиков.

Кабул расценил эти действия как нарушение суверенитета и объявил об ответных шагах вдоль общей границы протяженностью 2600 км.

Пакистан обвиняет Афганистан в укрывательстве группировки "Техрик-е-Талибан Пакистан" Афганская сторона отвергает такие заявления.

Реакция международного сообщества

Несколько государств, включая Катар и Саудовскую Аравию, призвали к сдержанности и предложили посредничество. США подтвердили поддержку права Пакистана на самооборону.

Министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф охарактеризовал ситуацию как "открытую войну", а глава МВД Афганистана Сираджуддин Хаккани предупредил, что конфликт будет "очень дорогостоящим".

Напоминаем, что Пакистан заявил о переходе к "открытой войне" против правительства Талибана на фоне резкого обострения двусторонних отношений и продолжительных боев на границе. 27 февраля пакистанская авиация нанесла удары по ряду городов Афганистана, в частности по Кабулу, Кандагару и провинции Пактия.

Отметим, что афганские военные заявили о начале ответных действий по территории Пакистана после его авиаударов по приграничным районам, что спровоцировало очередной виток напряженности между странами. По информации Кабула, вечером 26 февраля вдоль афганско-пакистанской границы вспыхнули тяжелые столкновения, прежде всего в восточных провинциях. Эти бои афганская сторона называет реакцией на удары Пакистана по Нангархару и Пактии, нанесенные на прошлой неделе.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИранБлижний востокАфганистан