ua en ru
Пт, 27 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

"Відкрита війна": чому між Пакистаном і Афганістаном спалахнули бої

П'ятниця 27 лютого 2026 18:32
UA EN RU
"Відкрита війна": чому між Пакистаном і Афганістаном спалахнули бої Фото: війна між Пакистаном та Афганістаном (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Пакистан завдав авіаударів по столиці Афганістану та ще 21 точці на території країни. Після цього міністр оборони країни оголосив "відкриту війну" уряду Талібану.

РБК-Україна зібрало все, що відомо про нинішнє загострення - від причин ескалації до реального співвідношення сил двох армій.

Читайте також: Афганістан завдав ударів по Пакистану у відповідь на авіатерор: що відомо

Головне:

  • З чого все почалося: Пакистан завдав авіаударів по 22 точках в Афганістані - у відповідь на нічні атаки афганських сил вздовж кордону.
  • Причина конфлікту: Лінія Дюрана, проведена британцями у 1893 році, досі не визнана Афганістаном. Через неї діє угруповання, яке б'є по Пакистану з афганської території.
  • Хто сильніший: На папері - Пакистан з його 660 тисячами військових і ядерною зброєю. Але таліби мають дрони, смертників і досвід асиметричної війни.
  • Чим може закінчитися: Таліби одночасно закликають до діалогу й погрожують відплатою. Попереднє перемир'я 2024 року повноцінної угоди так і не принесло.

Кабул прокинувся від вибухів: з чого все почалося

У ніч на четвер, 26 лютого, афганські сили атакували пакистанські позиції вздовж спірного кордону. Кабул назвав це відплатою за попередні удари Пакистану по афганській території. Вони сталися тиждень тому - тоді загинули щонайменше 18 людей.

Пакистан відповів на світанку. Операція отримала назву "Газаб Ліл Хакк" - "Праведна лють".

Згодом речник пакистанської армії генерал-лейтенант Ахмед Шаріф Чаудрі повідомив, що збройні сили знищили 73 пости талібів уздовж кордону, захопили понад десяток інших позицій, а також ліквідували 115 одиниць бронетехніки та артилерії.

&quot;Відкрита війна&quot;: чому між Пакистаном і Афганістаном спалахнули боїФото: військові Пакистану обстріляли позиції талібів (Getty Images)

Як 20 років взаємних звинувачень закінчилися новою війною

Після повернення Талібану до влади у 2021 році кількість терористичних нападів у Пакистані різко зросла. За даними пакистанських військових, лише у 2025 році загинули понад 1200 людей - удвічі більше, ніж у рік виведення американських військ.

Ісламабад звинувачує в цьому пакистанське угруповання "Техрік-е-Талібан Пакистан" (ТТП - Ред.), яке, за його словами, діє з афганської території за мовчазної підтримки Кабула. Афганський Талібан це заперечує. Речник уряду талібів Забіхулла Муджахід заявив: "Внутрішній конфлікт у Пакистані є виключно справою цієї країни і не є новою проблемою”.

Міністр оборони Пакистану Хаваджа Асіф написав в X: "Наше терпіння вичерпалося. Тепер між нами та вами відкрита війна."

Проте нинішні удари - перший випадок, коли Пакистан безпосередньо атакував об'єкти уряду Талібану, а не лише нібито позиції ТТП.

Що таке лінія Дюрана і чому йде війна

Лінія Дюрана завдовжки 2575 км була проведена ще у 1893 році. Вона розрізала пуштунські племінні землі надвоє - і досі ділить найбільшу етнічну групу Афганістану між двома державами.

&quot;Відкрита війна&quot;: чому між Пакистаном і Афганістаном спалахнули боїФото: де проходить кордон між Афганістаном та Пакистаном (Google Maps).

Пакистан вважає її міжнародно визнаним кордоном - Афганістан ніколи не визнавав законним.

Саме через цей кордон "Техрік-е-Талібан Пакистан" завдає ударів по пакистанській армії. Саме через нього Пакистан проводить свої операції. І саме він став ареною найгострішого зіткнення за останні роки - восени 2024-го, а тепер знову.

Перемир'я, якого вдалось досягти у жовтні 2024 за посередництва Катару та Туреччини, зупинило найкривавіші зіткнення. Але повноцінної угоди так і не вийшло.

&quot;Відкрита війна&quot;: чому між Пакистаном і Афганістаном спалахнули бої

Фото: перемир'я між країнами тривало недовго (Getty Images)

Скільки жертв з обох сторін

Щодо кількості жертв, то обидві сторони наводять різні дані. Пакистан повідомив: 274 бійці Талібану вбиті, понад 400 поранені, 12 власних солдатів загинули, 27 отримали поранення.

Афганістан каже про 55 вбитих пакистанських солдатів, 13 загиблих афганських бійців. Окремо - 13 мирних жителів, поранених після удару по таборі біженців у провінції Нангархар. Пакистан факт захоплення своїх солдатів у полон заперечує.

&quot;Відкрита війна&quot;: чому між Пакистаном і Афганістаном спалахнули боїФото: у результаті нової фази війни є загиблі та поранені (Getty Images).

Ядерна держава проти партизанів: хто сильніший у війні

Якщо порівнювати армії, то Пакистан виглядає значно потужнішим. 660 тисяч військовослужбовців, 465 бойових літаків, включно з американськими F-16 і французькими Mirage, понад 6000 броньованих машин. І - 170 ядерних боєголовок.

Афганський Талібан налічує близько 172 тисячі бійців. Літаків - шість, і невідомо, скільки з них взагалі справні. Бронетехніка - переважно радянського зразка або трофейна американська, залишена після 2021 року.

Але аналітики застерігають від поспішних висновків. Абдул Басіт зі Школи міжнародних досліджень ім. С. Раджаратнама сказав CNN, що у талібів є дрони, а це зброя для бідних. Також у них є терористи-смертники.

"Будь-яка відплата з боку афганців відбуватиметься в міських центрах Пакистану. Це рецепт хаосу", - додав він.

В уряді талібів ж кажуть, що Афганістан хоче "діалогу" - і тут же попереджає, що "рука може дістатися до їхніх ший”.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що влада Афганістану відмовилася брати відповідальність за Пакистан. Мирні переговори завершились безрезультатно.

Тим часом Трамп заявив, що США ведуть переговори про повернення військ до Афганістану.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пакистан Афганистан
Новини
Зеленський і Фіцо зідзвонилися на тлі суперечок щодо "Дружби": перші деталі
Зеленський і Фіцо зідзвонилися на тлі суперечок щодо "Дружби": перші деталі
Аналітика
П’ятий рік на валізах. Чи досі раді бачити українських біженців в Європі й чого чекати далі
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна П’ятий рік на валізах. Чи досі раді бачити українських біженців в Європі й чого чекати далі