ua ru
Пт, 11 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Слідом за Фінляндією. Швеція відмовиться від ядерної зброї після вступу до НАТО

Новость на русском →
П'ятниця 11 листопада 2022 18:02
Слідом за Фінляндією. Швеція відмовиться від ядерної зброї після вступу до НАТО Фото: Швеція відмовиться від ядерної зброї після вступу до НАТО (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Швеція не має наміру розміщувати в себе ядерну зброю. Заявить про це офіційно після вступу до НАТО.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами міністра закордонних справ Швеції Тобіаса Більстрема, його країна слідує по стопах північних сусідів, у тому ж числі й Фінляндії. Відзначимо, що президент Фінляндії Саулі Нійністе також виключив ймовірність розміщення ядерної зброї на території його країни.

Водночас лише нещодавно головнокомандувач Збройних сил Швеції Мікаель Бюден рекомендував уряду країни не встановлювати жодних обмежень перед вступом країни до НАТО, зокрема щодо розміщення ядерної зброї.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Швеція, на тлі вступу до НАТО, планує змінити конституцію, посиливши своє антитерористичне законодавство. Тим часом президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган завив, що позиція Швеції щодо курдів уповільнює процес вступу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Швеція НАТО
NEWS
Антонівський міст: навіщо він росіянам і чи принесе його обвал проблеми ЗСУ
Антонівський міст: навіщо він росіянам і чи принесе його обвал проблеми ЗСУ
DAILY
ЗСУ підходять до Херсона, росіяни біжать за Дніпро. Що відбувається на півдні і чого чекати далі
Юлія Акимовакоресподент ЗСУ підходять до Херсона, росіяни біжать за Дніпро. Що відбувається на півдні і чого чекати далі