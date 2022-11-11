Следом за Финляндией. Швеция откажется от ядерного оружия после вступления в НАТО

Швеция не намерена размещать у себя ядерное оружие. Заявит об этом официально после вступления в НАТО.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По словам министра иностранных дел Швеции Тобиаса Бильстрема, его страна следует по стопам северных соседей, в том числе и Финляндии. Отметим, что президент Финляндии Саули Нийнист также исключил вероятность размещения ядерного оружия на территории его страны.

В то же время, только недавно главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден рекомендовал правительству страны не устанавливать никаких ограничений перед вступлением страны в НАТО, в частности по размещению ядерного оружия.