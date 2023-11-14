Слідкувати за порушеннями стане складніше. Путін прийняв поправки щодо виборів президента

Документ з поправками було оприлюднено на порталі правових актів за посиланням.
Які поправки були прийняті:
на засідання виборчих комісій пускатимуть журналістів, які офіційно працевлаштовані в редакціях зареєстрованих ЗМІ;
знімати фото й відео зможуть лише ті особи, які "мають право згідно із законодавством РФ". Зйомка не повинна порушувати таємницю голосування і конфіденційність персональних даних у документах;
введено заборону на зйомку в дільничних виборчих комісіях, які розташовані у військових частинах. Зйомку дозволять проводити лише представникам акредитованих ЗМІ за узгодженням із керівництвом частини;
введено заборону на агітацію на всіх заблокованих ресурсах;
голосування на федеральних виборах у суб'єктах РФ, де запроваджено воєнний стан, "можливе за підсумками консультацій ЦВК РФ із Міноборони, ФСБ і главою відповідного регіону".