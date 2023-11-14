Следить за нарушениями станет сложнее. Путин принял поправки по выборам президента

Документ с поправками был обнародован на портале правовых актов по ссылке.
Какие поправки были приняты:
на заседания избирательных комиссий будут пускать журналистов, которые официально трудоустроены в редакциях зарегистрированных СМИ;
снимать фото и видео смогут только те лица, которые "имеют право согласно законодательству РФ". Съемка не должна нарушать тайну голосования и конфиденциальность персональных данных в документах;
введен запрет на съемку в участковых избирательных комиссиях, которые расположены в воинских частях. Съемку позволят проводить только представителям аккредитованных СМИ по согласованию с руководством части;
введен запрет на агитацию на всех заблокированных ресурсах;
голосование на федеральных выборах в субъектах РФ, где введено военное положение, "возможно по итогам консультаций ЦИК РФ с Минобороны, ФСБ и главой соответствующего региона".