Слід сприймати серйозно, це змінює правила гри: Боррель про ордер на арешт Путіна

Рішення Міжнародного кримінального суду щодо видання ордера на арешт російського диктатора Володимира Путіна слід сприймати серйозно. Це змінює правила гри.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель у Брюсселі, пише РБК-Україна з посиланням на " Укрінформ ".

Водночас високий представник ЄС зауважив, що рішення МКС слід сприймати дуже серйозно.

"Друга подія, також важлива, - це рішення Міжнародного кримінального суду щодо президента Путіна. Це дуже важливо, це змінює правила гри. Незважаючи на те, що російська влада заперечує це рішення МКС, тому що, мовляв, Росія не є підписантом цієї угоди, треба дивитися на практичні наслідки цього рішення. Якщо Путін здійснить подорож до однієї з більш ніж 130 країн, які підписали цю міжнародну угоду, він має бути негайно заарештований", - заявив Боррель.

Як відзначив Боррель, минулого тижня відбулись дві важливі події в контексті війни на території України:

Нагадаємо РБК-Україна писало про те, що 17 березня, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна, оскільки він винний у депортації українців. Рішення МКС може значно обмежити можливість диктатора виїжджати за кордон.

Як відзначив прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан, ордери на арешт Путіна й уповноваженої з прав дитини в Росії Марії Львови-Бєлової діятимуть до кінця їх життя.

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