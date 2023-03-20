Следует воспринимать серьезно, это изменяет правила игры: Боррель об ордере на арест Путина

Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель в Брюсселе, пишет РБК-Украина со ссылкой на " Укринформ ".

Как отметил Боррель, на прошлой неделе состоялись два важных события в контексте войны на территории Украины:

продолжение Черноморского зернового соглашения;

выдача ордеров на арест диктатора Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой.

"Второе событие, также важное, - это решение Международного уголовного суда в отношении президента Путина. Это очень важно, это меняет правила игры. Несмотря на то, что российские власти отрицают это решение МУС, потому что, мол, Россия не является подписантом этого соглашения, надо смотреть на практические последствия этого решения. Если Путин совершит путешествие в одну из более чем 130 стран, подписавших это международное соглашение, он должен быть немедленно арестован", - заявил Боррель.

В то же время высокий представитель ЕС отметил, что решение МУС следует воспринимать очень серьезно.