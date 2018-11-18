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Следующие семь дней будут решающими для Британии, - Мэй

Новости » Политика    18.11.2018 - 21:45
Следующие семь дней будут решающими для Британии, - Мэй
Фото: Тереза Мэй (gov.ru)

Консерваторы не предоставили необходимого количества писем для инициирования вотума недоверия

Премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что из-за ситуации относительно выхода Британии из Европейского союза (Brexit) следующие семь дней будут решающими для страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Мэй телеканалу sky.news.

По словам Мэй, консультации по проекту соглашения о Brexit продолжаются. На следующей неделе премьер-министр посетит Брюссель для переговоров с председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером.

Кроме того, британский премьер отметила, что комитет не получил необходимого количества писем от депутатов консервативной партии, чтобы проголосовать за выражение ей вотума недоверия.

"Смена руководства партии в данный момент не сделает переговоры по Brexit легче", - подчеркнула Мэй.

Напомним, ранее сообщалось, что в статье для британского издания The Sun премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что не видит альтернатив своего плана по Brexit.

Ранее РБК-Украина писало, что во вторник, 20 ноября, в Великобритании могут рассмотреть вопрос о недоверии премьер-министру Терезе Мэй.

Отметим, ранее британский телеканал Sky News сообщал, что в правительстве Британии собрали достаточно подписей для рассмотрения вопроса о недоверии премьерьер-министру Терезе Мэй. Все парламентские организаторы Консервативной партии получили предписание отменить запланированные встречи и вернуться в Лондон.

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Новости Украины Тереза МэйBrexit
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