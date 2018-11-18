Мэй не видит альтернатив своего плана по Brexit

Фото: Тереза Мэй (gov.ru)

Мэй верит, что именно ее курс правильный и будет работать

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что не видит альтернатив своего плана относительно выхода Британии из Европейского союза (Brexit), и если британский парламент отклонит соглашение, то "просто вернет все на начало". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью Мэй для The Sun.

По словам Мэй, только ее план является правильным и будет работать.

"Нет другого подхода, с которым мы могли бы согласиться. Курс, который я установила, является правильным для нашей страны и единственным, который будет работать", - говорится в статье.

Мэй отметила, что для того, чтобы достичь соглашения с Евросоюзом ей пришлось принять ряд сложных решений. Премьер признала, что это было не легко, так как некоторые ее коллеги не захотели поддержать этот план.

"Я уважаю это, но я горячо верю в то, что тот курс, который я установила, является единственно правильным для нашей страны", - добавила она.

Кроме того, Мэй заявила, что соглашение между Лондоном и Брюсселем означает, что Британия сможет "восстановить контроль над своими деньгами, и прекратит ежегодные выплаты в ЕС".

"Мы сможем сами решить, как потратить эти средства на вещи, которые важны для нас больше всего, например, на нашу национальную службу здравоохранения", - написала премьер.

Напомним, ранее сообщалось, что во вторник, 20 ноября, в Великобритании могут рассмотреть вопрос о недоверии премьер-министру Терезе Мэй.

Отметим, ранее британский телеканал Sky News сообщал, что в правительстве Британии собрали достаточно подписей для рассмотрения вопроса о недоверии премьер-министру Терезе Мэй. Все парламентские организаторы Консервативной партии получили предписание отменить запланированные встречи и вернуться в Лондон.