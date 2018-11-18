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Наступні сім днів будуть вирішальними для Британії, - Мей

Новини » Політика    18.11.2018 - 21:45
Наступні сім днів будуть вирішальними для Британії, - Мей
Фото: Тереза Мей (gov.uk)

Консерватори не надали необхідної кількості листів для ініціювання вотуму недовіри

Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що через ситуацію щодо виходу Британії з Європейського союзу (Brexit) наступні сім днів будуть вирішальними для країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Мей телеканалу sky.news.

За словами Мей, консультації щодо проекту угоди про Brexit тривають. Наступного тижня прем'єр-міністр відвідає Брюссель для переговорів з головою Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером.

Крім того, британський прем'єр зазначила, що комітет не отримав необхідної кількості листів від депутатів консервативної партії, щоб проголосувати за висловлення їй вотуму недовіри.

"Зміна керівництва партії в даний момент не зробить переговори щодо Brexit легшими", - підкреслила Мей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у статті для британського видання The Sun прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що не бачить альтернатив свого плану щодо Brexit.

Раніше РБК-Україна писало, що у вівторок, 20 листопада, у Британії можуть розглянути питання про недовіру прем'єр-міністру Терезі Мей.

Зазначимо, раніше британський телеканал Sky News повідомляв, що в уряді Британії зібрали достатньо підписів для розгляду питання про недовіру прем'єр-міністру Терезі Мей. Всі парламентські організатори Консервативної партії отримали припис скасувати заплановані зустрічі і повернутися в Лондон.

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Новини України Тереза МэйBrexit
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