Наступні сім днів будуть вирішальними для Британії, - Мей

Фото: Тереза Мей (gov.uk)

Консерватори не надали необхідної кількості листів для ініціювання вотуму недовіри

Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що через ситуацію щодо виходу Британії з Європейського союзу (Brexit) наступні сім днів будуть вирішальними для країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Мей телеканалу sky.news.

За словами Мей, консультації щодо проекту угоди про Brexit тривають. Наступного тижня прем'єр-міністр відвідає Брюссель для переговорів з головою Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером.

Крім того, британський прем'єр зазначила, що комітет не отримав необхідної кількості листів від депутатів консервативної партії, щоб проголосувати за висловлення їй вотуму недовіри.

"Зміна керівництва партії в даний момент не зробить переговори щодо Brexit легшими", - підкреслила Мей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у статті для британського видання The Sun прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що не бачить альтернатив свого плану щодо Brexit.

Раніше РБК-Україна писало, що у вівторок, 20 листопада, у Британії можуть розглянути питання про недовіру прем'єр-міністру Терезі Мей.

Зазначимо, раніше британський телеканал Sky News повідомляв, що в уряді Британії зібрали достатньо підписів для розгляду питання про недовіру прем'єр-міністру Терезі Мей. Всі парламентські організатори Консервативної партії отримали припис скасувати заплановані зустрічі і повернутися в Лондон.