Синоптик розповіла, коли в Україну повернеться тепло

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Потепління очікується з 23 вересня

Погода в Україні з наступного тижня буде сонячною і теплою. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook, передає РБК-Україна.

За прогнозом синоптика, з 23 вересня в Україні очікується потепління. Знову повернеться сонячна і тепла погода.

Нагадаємо, за прогнозами Діденко, у середу, 18 вересня, погода в Україні буде вітряної з періодичними опадами і похолодання до +15. За прогнозом синоптика, в Україні очікується сильний, до штормового, вітер. Його західні та північно-західні пориви сягатимуть 15-22 м/с. Температура повітря знизиться до +11+15 градусів, на півдні - +15+21 градуси, в Криму - до +25 градусів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Українському Гідрометцентрі попередили про погіршенні погоди у другій половині вересня і прихід заморозків у центральні області та Карпати. Заморозки можливі у гірських районах, а також місцями в Чернігівській, Сумській, Черкаській та Кіровоградській областях.

Також за прогнозом українського Гідрометцентру, різке похолодання призведе до закінчення в середині цього тижня і метеорологічного літа в столиці.