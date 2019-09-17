ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Синоптик розповіла, коли в Україну повернеться тепло

Новини » Суспільство    17.09.2019 - 11:57
Синоптик розповіла, коли в Україну повернеться тепло
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Потепління очікується з 23 вересня

Погода в Україні з наступного тижня буде сонячною і теплою. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook, передає РБК-Україна.

За прогнозом синоптика, з 23 вересня в Україні очікується потепління. Знову повернеться сонячна і тепла погода.

Нагадаємо, за прогнозами Діденко, у середу, 18 вересня, погода в Україні буде вітряної з періодичними опадами і похолодання до +15. За прогнозом синоптика, в Україні очікується сильний, до штормового, вітер. Його західні та північно-західні пориви сягатимуть 15-22 м/с. Температура повітря знизиться до +11+15 градусів, на півдні - +15+21 градуси, в Криму - до +25 градусів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Українському Гідрометцентрі попередили про погіршенні погоди у другій половині вересня і прихід заморозків у центральні області та Карпати. Заморозки можливі у гірських районах, а також місцями в Чернігівській, Сумській, Черкаській та Кіровоградській областях.

Також за прогнозом українського Гідрометцентру, різке похолодання призведе до закінчення в середині цього тижня і метеорологічного літа в столиці.

Синоптики прогнозують стрімке похолодання у Києві Укргідрометцентр прогнозує прихід справжньої осені
Новини України Гідрометцентрпотепление
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся