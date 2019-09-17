ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Сегодня в Украине похолодает

Новости » Общество    17.09.2019 - 08:00
Сегодня в Украине похолодает
Иллюстративное фото (УНИАН)

В западных и восточных областях сегодня дожди

Погода в Украине 17 сентября резко ухудшится, дожди и грозы в восточных и западных областях, температура воздуха упадет до +13. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентр.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

В западных областях сегодня дожди. Температура воздуха упадет до +14+17, ночью ожидается +6+8.

В центре, кроме Киевской области, также похолодает и ожидаются дожди. Температура воздуха днем упадет +17+19, ночью ожидается +7+9. В восточной части 17 сентября температура воздуха немного выше - +18+21. В Запорожской областях будет переменная облачность, без осадков.

Сегодня в Украине похолодает

Также, по данным синоптиков, на юге Украины будет солнечно, температура воздуха днем достигнет +22+24, ночью ожидается +14+16.

Погода в Киеве на сегодня

По данным синоптиков, в столице сегодня солнечно, но температура воздуха упадет до +15+17, ночью ожидается +8+10.

Сегодня в Украине похолодает

Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщала, что сегодня погода будет прохладной с возможными осадками почти на всей территории Украины днем ожидается до +18.

Спасатели предупредили о сильных порывах ветра в Киеве В Украину идут дожди и похолодание
Новости Украины Погода
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь