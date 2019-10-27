На следующей неделе в Украине похолодает до -4

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Снижение температуры ожидается 1 ноября

Погода в Украине на следующей неделе существенно ухудшится, ожидается похолодание до -4 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

По прогнозу украинских синоптиков, в пятницу, 1 ноября, на всей территории Украины ожидается похолодание. В частности, дневная температура воздуха опустится до +4...+7 градусов, в южных и западных областях от +6 до +9.

Кроме того, ночью температура воздуха опустится до 0...-2 градусов, а в центральных, некоторых восточных и западных областях столбики термометров опустятся до -4 градусов.

Напомним, ранее в Гидрометцентре прогнозировали ухудшение погодных условий в Украине в течение следующей недели. Синоптики предупреждали о возможном похолодании, приходе дождей и мокрого снега. В понедельник, 28 октября, в западных областях ожидаются дожди, которые в дальнейшем будут распространяться на другие области.

Также РБК-Украина писало, что в воскресенье, 27 октября, в Украине ожидается сильный туман. Из-за тумана видимость ухудшится до 200-500 метров. Туман не прогнозировался лишь в северных областях страны.