Синоптики дали прогноз погоды на начало следующей недели

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Украину идет постепенное похолодание

Погода в Украине на следующей неделе будет прохладной, ожидается похолодание, дожди и мокрый снег. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

В понедельник, 28 октября, в Украине ожидается умеренная температура и дожди. На западе страны, кроме Закарпатской и Черновицкой области, ожидаются дожди, темпаратура будет колебаться в районе +9+14 градусов тепла. В Закарпатской области воздух прогреется до +17. В остальных регионах Украины ожидается облачная погода с прояснениями. Столбики термометров на юге и в центре покажут от +15 до +18 тепла. На севере от +10 до +13 тепла. На востоке от +14 до +17 градусов.

Во вторник, 29 октября, в большинстве районов западных, центральных и северных областей ожидаются дожди. Температура на западе будет колебаться в районе +5+10 тепла днем с возможными заморозками ночью. На севере ожидается от +7 до +9. В центральной части Украины от +8 до +13 тепла. На юго-востоке от +11 до +16 тепла.

В среду, 30 октября, в большинстве областей Украины, кроме восточных и южных, будет солнечная погода. В Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одесской области и в Крыму будет дождь, температура днем от +8 до +11 тепла. В западной, центральной и северной части страны столбики термометров покажут от +4 до +8 днем, ночью возможна температура ниже нуля.

Напомним, сегодня в большинстве регионов Украины ожидается туман, в связи с чем ухудшится видимость до 200-500 метров. Водителям рекомендуют избегать опасных маневров на дороге и снизить скорость движения.