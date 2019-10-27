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Синоптики предупредили о сильном тумане

Новости » Общество    27.10.2019 - 08:36
Синоптики предупредили о сильном тумане
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Видимость ухудшится до 200-500 метров

В воскресенье, 27 октября, на большинстве территории Украины ожидается туман, в связи с чем ухудшится видимость. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По прогнозу украинских синоптиков, сегодня на большинстве территории страны, кроме северных областей, ожидается сильный туман. Из-за тумана видимость ухудшится до 200-500 метров.

Напомним, ранее в Гидрометцентре предупреждали, что 27 октября в Украине ожидается туман и похолодание. Ожидалось, что ночью столбики термометров местами опустятся до +4 градусов, а днем будут колебаться от +13 до +18.

Также РБК-Украина писало, что вчера из-за сильного тумана международный аэропорт "Львов" отменил и задержал ряд авиарейсов. Некоторые рейсы были перенаправлены в международный аэропорт "Борисполь".

Кроме того, синоптик Наталка Диденко предупреждала об ухудшении погодных условий в некоторых западных областях. В частности, ожидается туман и похолодание. В Киеве сегодня будет теплая погода с туманом, но без осадков.

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