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Наступного тижня в Україні похолодає до -4

Новини » Суспільство    27.10.2019 - 15:41
Наступного тижня в Україні похолодає до -4
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Зниження температури очікується 1 листопада

Погода в Україні наступного тижня суттєво погіршиться, очікується похолодання до -4 градусів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометцентра.

За прогнозом українських синоптиків, у п'ятницю, 1 листопада, на всій території України очікується похолодання. Зокрема, денна температура повітря опуститься до +4...+7 градусів, у південних та західних областях від +6 до +9.

Крім того, вночі температура повітря опуститься до 0...-2 градусів, а у центральних, деяких східних та західних областях стовпчики термометрів опустяться до -4 градусів.

Наступного тижня в Україні похолодає до -4

Нагадаємо, раніше в Гідрометцентрі прогнозували погіршення погодних умов в Україні впродовж наступного тижня. Синоптики поперджали про можливе похолодання, прихід дощів та мокрого снігу. У понеділок, 28 жовтня, у західних областях очікуються дощі, які надалі поширюватимуться на інші області.

Також РБК-Україна писало, що у неділю, 27 жовтня, в Україні очікується сильний туман. Через туман видимість погіршиться до 200-500 метрів. Туман не прогнозувався лише у північних областях країни.

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