На следующей неделе сотрудников Правительственного квартала просят работать из дома, - источники

Основная рекомендация - работать дистанционно с 22 по 24 августа.

При этом официальных документов с такими настановлениями пока нет.

Собеседник издания в Раде отметил, что в здании все равно будут находиться некоторые работники, например те, которые задействованные в визитах международных делегаций.

В то же время, источник в Кабмине сказал, что правительство будет работать в обычном режиме. При этом, по его словам, многие сотрудники и так работают из дома в связи с регулярными воздушными тревогами, которые нарушают привычный распорядок дня.

Сообщается, что такие меры связаны с повышенным риском атак со стороны России в День Независимости и соседние даты.

"Повышенные меры безопасности на эти дни", - отметил собеседник в исполнительной власти.