Співробітників урядового кварталу просять тиждень працювати з дому, - джерело

Основна рекомендація - працювати дистанційно з 22 по 24 серпня.

При цьому офіційних документів з такими настановами поки немає.

Співрозмовник видання у Раді зазначив, що в будівлі все одно будуть знаходитися деякі працівники, наприклад ті, що задіяні у візитах міжнародних делегацій.

У той же час, джерело в Кабміні сказало, що уряд буде працювати у звичайному режимі. При цьому, за його словами, багато співробітників і так працюють з дому у зв'язку з регулярними повітряними тривогами, які порушують звичний розпорядок дня.

Повідомляється, що такі заходи пов'язані з підвищеним ризиком атак з боку Росії у День Незалежності і сусідні дати.

"Підвищені заходи безпеки на ці дні", - зазначив співрозмовник у виконавчій владі.