Співробітників урядового кварталу просять тиждень працювати з дому, - джерело

Співробітникам установ, розташованих в урядовому кварталі в Києві, рекомендують працювати віддалено протягом наступного тижня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поінформовані джерела у Верховній раді та Кабінеті міністрів.
Основна рекомендація - працювати дистанційно з 22 по 24 серпня.
При цьому офіційних документів з такими настановами поки немає.
Співрозмовник видання у Раді зазначив, що в будівлі все одно будуть знаходитися деякі працівники, наприклад ті, що задіяні у візитах міжнародних делегацій.
У той же час, джерело в Кабміні сказало, що уряд буде працювати у звичайному режимі. При цьому, за його словами, багато співробітників і так працюють з дому у зв'язку з регулярними повітряними тривогами, які порушують звичний розпорядок дня.
Повідомляється, що такі заходи пов'язані з підвищеним ризиком атак з боку Росії у День Незалежності і сусідні дати.
"Підвищені заходи безпеки на ці дні", - зазначив співрозмовник у виконавчій владі.
Нагадаємо, у Києві з 22 по 25 серпня заборонили проведення будь-яких масових заходів.
Раніше президент Володимир Зеленський попереджав українців, що на наступному тижні окупанти можуть вдаватися до особливо жорстоких атак і провокацій.
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