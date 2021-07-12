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На следующей неделе Рада рассмотрит законопроекты о Высшем совете правосудия

Автор: Даша Харченко

На следующей пленарной неделе 12-16 июля Верховная Рада может рассмотреть законопроекты о перезагрузке Высшего совета правосудия. В частности речь идет о двух документах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера парламента Дмитрия Разумкова.

На рассмотрении законопроект "О внесении изменений к некоторым законам Украины о порядке избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия" и "О внесении изменений в статьи 188-32 Кодекса Украины об административных правонарушениях об установлении ответственности за невыполнение законных требований дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия". По словам Разумкова, на эти законопроекты "может уйти много времени".

По его словам, во время пленарных заседаний к рассмотрению обычно запланировано много законодательных инициатив, однако их не всегда можно пройти за пленарную неделю.

Напомним, Верховная рада приняла в целом законопроект №3711-д, который возобновляет работу Высшей квалификационной комиссии судей Украины и запускает судебную реформу в Украине.

Ранее РБК-Украина писало, что Соединенные Штаты Америки приветствуют закон о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей Украины. А также готовы поддержать его реализацию.

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правосудиеСудебная реформаВерховная рада