США одобрили перезапуск ВККС и готовы поддержать его реализацию

Соединенные Штаты Америки приветствуют закон о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей Украины . А также готовы поддержать его реализацию.

Об этом говорится в сообщении посольства США в Twitter .

"Соединенные Штаты приветствуют принятие законопроекта №3711-д с межпартийной поддержкой перезапуска Высшей квалификационной комиссии судей и с нетерпением ждут окончательного текста (законопроекта, - ред.) в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии", - говорится в сообщении.

В то же время в посольстве ожидают приоритетного принятия законопроекта №5068 о реформировании Высшего совета юстиции.

"Соединенные Штаты готовы поддержать наших украинских партнеров в реализации законопроекта №3711-д и реализовать эту историческую возможность обновить судебную систему Украины от имени украинского народа", - добавили в посольстве.