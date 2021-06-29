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США одобрили перезапуск ВККС и готовы поддержать его реализацию

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Киев, Вторник 29 июня 2021 17:32
США одобрили перезапуск ВККС и готовы поддержать его реализацию Фото: посольство США в Украине (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Соединенные Штаты Америки приветствуют закон о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей Украины. А также готовы поддержать его реализацию.

Об этом говорится в сообщении посольства США в Twitter.

"Соединенные Штаты приветствуют принятие законопроекта №3711-д с межпартийной поддержкой перезапуска Высшей квалификационной комиссии судей и с нетерпением ждут окончательного текста (законопроекта, - ред.) в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии", - говорится в сообщении.

В то же время в посольстве ожидают приоритетного принятия законопроекта №5068 о реформировании Высшего совета юстиции.

"Соединенные Штаты готовы поддержать наших украинских партнеров в реализации законопроекта №3711-д и реализовать эту историческую возможность обновить судебную систему Украины от имени украинского народа", - добавили в посольстве.

Напомним, РБК-Украина писало о принятии этого закона и что оно изменит.

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Соединенные Штаты Америки ВККС Закон
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