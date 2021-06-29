Парламент запустил судебную реформу в Украине: что изменится

Стоит отметить, что этот документ учитывает все рекомендации Венецианской комиссии. Речь идет о том, что теперь ключевую роль в работе конкурсной комиссии, которая будет отбирать членов ВККСУ, и в работе этического совета при ВРП будут играть международные эксперты.

"Наша партия поддержала реформу в полном соответствии с рекомендацией Венецианской комиссии относительно участия международных экспертов в отборе членов ВККС. Поэтому все инсинуации, что мы якобы идем не тем путем, надо отвергать. Будем делать тот вариант реформирования судебной системы, который будет позволять максимально быстро и качественно провести очищение судебной системы и повысить качество работы судей. Сейчас это единственный способ добавить этому процессу доверия со стороны общества и хоть как-то лучше, чем до этого, гарантировать добропорядочность тех, кто будет проверять добродетель судей", - подчеркнул председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

Для понимания, отныне конкурсная комиссия по отбору судей будет состоять из трех представителей совета судей Украины и трех представителей, которых рекомендовали международные организации. Речь идет о тех организациях, которые сотрудничают с Украиной в сфере борьбы с коррупцией и помощи в реформе правовой системы.

Чтобы принять решения относительно того или иного судьи, объясняет председатель Комитета по вопросам правовой политики Андрей Костин, нужно четыре голоса, два из которых должны принадлежать международным экспертам. Если одинаковое количество голосов "за" и "против", голоса трех членов конкурсной комиссии, из которых двое предложены международными и иностранными организациями, являются решающими.

"Конкурсная комиссия должна принимать решения в соответствии с рекомендацией Венецианской комиссии, и это наша позиция. В таком формате, который предусматривает решающую роль международных партнеров в принятии решений. Это революционная новость и революционная рекомендация "Венецианки", ведь Украина будет первой в Европе, которая применит такую модель. Мы с доверием относимся к партнерам, и они подберут лучших специалистов с точки зрения оценки добропорядочности и профессиональной этики. С помощью новой комиссии будет сформирована Высшая квалификационная комиссия судей", - подчеркнул он.

В то же время надо подчеркнуть, что международные эксперты будут заниматься лишь отбором кандидатов по квоте 2 человека на одну должность. А вот окончательное решение будет принимать государственный орган - Высший совет правосудия. И это является предохранителем относительно того, чтобы не говорить о каком-то "внешнем контроле", заметил Андрей Костин.

"Это помощь наших международных партнеров, и об этом неоднократно принципиально отмечал президент Владимир Зеленский: мы открыты к международным партнерам с точки зрения помощи Украине в формировании органов судебной власти", - сказал он.

Со своей стороны глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что необходимость принятия такой версии документа является позицией президента .

"Мы даем старт судебной реформе. Перезапуск ВККС - возможность изменить судейскую систему, которая годами консервировалась в собственных проблемах. Этот документ изменит подход к формированию кадровой судебной системы, а после возобновления работы ВККС работа более двух тысяч судей будет оценена. Это и станет элементом очистки судейского корпуса от нечестных судей", - подчеркнул он.

Принятие законопроекта позволит запустить не только процесс отбора судей, но и очистки судейского корпуса. Ведь ВККС - это и о завершении квалификационного оценивания существующих судей, очищении судейского корпуса от нечестных и недостаточно компетентных судей. И это то, чего ждет украинское общество, отмечают в "Слуге народа"

Кстати, первый состав конкурсной комиссии будет работать два года. А вот привлечение международных экспертов к формированию органов судебной власти является временной нормой. В СН надеются, что через 3-4 месяца ВККС будет сформирована.