Наступного тижня Рада розгляне законопроєкти про Вищу раду правосуддя

На наступному пленарному тижні 12−16 липня Верховна Рада може розглянути законопроєкти про перезавантаження Вищої ради правосуддя. Зокрема йдеться про два документи.

На розгляді законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя і діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя" і "Про внесення змін до статті 188−32 Кодексу України про адміністративні правопорушення про встановлення відповідальності за невиконання законних вимог дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя". За словами Разумкова, на ці законопроекти "може піти багато часу".

За його словами, під час пленарних засідань до розгляду зазвичай заплановано багато законодавчих ініціатив, однак їх не завжди можна пройти за пленарний тиждень.